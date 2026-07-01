Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Среди новинок самого жаркого месяца лета зрители найдут детективные сериалы, неспешные путешествия по России, мелодраматические истории и добрые мультфильмы, которым будут рады дети на каникулах и родители в отпуске.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Поклонников остросюжетной франшизы из линейки Wink Originals в июле ждет развязка сериала «После Фишера. Инквизитор»(18+): выходят финальные эпизоды детективного триллер с Александром Петровым, Юлией Снигирь и Полиной Гухман в главных ролях.

Сразу два документальных проекта помогут раскрыть культурный код разных регионов России. «Камчатский блюз» (18+) — документальный сериал о культурно-социальном развитии Камчатки. Жизнь на полуострове показана через призму творческого пути знаковых деятелей искусств: музыкантов Алексея Лысикова и Ксении Федуловой, художников Вадима Санакоева и Кирилла Килпалинина и хореографа Александра Гиля. Повествование ведет журналист, автор книги «Камчатский блюз» Игорь Мальцев. Производством проекта занималась кинокомпания «КиноМатрешка» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сериал «Русские усадьбы» (16+) в восьми эпизодах рассказывает о людях, которые спасают исторические усадьбы от забвения и превращают их в живые пространства. В центре сериала — история отца и его десятилетнего сына. Никита и Марк Тихоновы-Рау влюбляются в разрушающуюся подмосковную усадьбу своих предков. Героями проекта, которые делятся с авторами сериала опытом по возрождению заброшенных усадеб, стали успешные владельцы таких объектов. Проект реализуется АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») специально для онлайн-кинотеатра Wink.

Сразу три новинки увидят поклонники телевизионных сериалов. Так, 1 июля на Wink выходит первый сезон проекта телеканала ТНТ «Нейровася» (16+). Василий Фролов (Владимир Епифанцев) — полицейский старой закалки и доверяет скорее собственной интуиции, чем технологиям. Пережив развод и череду рабочих проблем, он получает необычного напарника — нейросеть Свету (Дарья Блохина), установленную прямо в его мозг. Вместе они раскрывают запутанные преступления, от мелких краж до серьезных дел, постоянно попадая в забавные ситуации.

Сериал телеканала Dомашний «Первая самая верная» (16+) — это история о борьбе с собственной совестью. Главная героиня Елена (Евгения Вайс) встает перед тяжелым моральным выбором, когда ее муж Антон (Александр Гиренок) сбивает на пешеходном переходе человека, которого она когда-то любила всем сердцем. Антон просит жену поддержать его алиби, но вновь вспыхнувшие к Михаилу (Никита Абдулов) чувства подталкивают Елену быть честной. Сериал уже доступен для просмотра на Wink.

Также в июле состоится премьера пятого сезона популярного сериала Пятого канала — «Пилигрим» (18+). В новом сезоне Рубцов, Майя и Купер (Денис Васильев, Мария Фефилова и Артём Кузьмин) продолжают ловить торговцев оружием и предотвращать провокации иноземных захватчиков. Им предстоит остановить диверсию и масштабную катастрофу на химическом заводе в одном из регионов страны. Новая бандитская группировка подражает работе их отряда и называет себя «0-19», а ее глава — позывным бывшего агента Оригами. Кто же их предал на этот раз? Первую серию Wink покажет 5 июля.

Ну и конечно, в самый разгар летних каникул нельзя обойтись без мультновинок. Юных зрителей ждут две премьеры с любимыми героями — дальневосточными зверятами Лео и Тигом. В полнометражном продолжения популярного российского анимационного сериала «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+) они отправятся в путешествие к удивительному озеру, преодолевая опасности и открывая для себя природные чудеса России. А историия «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+) станет захватывающим музыкальным приключением друзей, в котором каждое новое впечатление сопровождается запоминающейся мелодией. Тиг говорит голосом Александры Урсуляк, а Лео озвучила Агния Кузнецова.

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