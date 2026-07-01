Гордимся каждым: на ЕвроХим ВолгаКалии назвали лучших по профессиям

Фото: Ирина СИМОНОВА

Конкурс собрал представителей самых разных профессий, и победа в нём стала подлинным свидетельством высокого уровня мастерства каждого участника.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Труд сотрудников централизованного отдела технического контроля — Испытательного центра — гарант качества выпускаемых удобрений. Высочайший уровень теоретических и практических знаний продемонстрировала лаборант химического анализа Ирина Антонова. Среди контролёров качества продукции абсолютную победу одержала Шорена Артюхова. Им, а также лучшему машинисту насосных установок Никите Цыганкову и машинисту мельниц Дмитрию Фёдорову награды вручил директор по персоналу Иван Коляда.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Директор по логистике ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Малютин с особой теплотой поздравил самых профессиональных монтёров пути — Валерия Саранова и Геннадия Евстафьева. Руководитель вручил награду лучшей дежурной по железнодорожной станции — Галине Шамраенко и отметил высокий уровень владения мастерством приёмосдатчика груза и багажа Елены Николаенко. Самый высокий уровень компетенции показали локомотивные бригады Евгения Назарова и Олега Данилова.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Владимир Жаворонков завоевал победу в номинации «Токарь», Виталий Суздальцев стал лучшим электрогазосварщиком. Коллег наградил заместитель директора по техническому обслуживанию и ремонтам Дмитрий Бобрышев.

Звание лучшего флотатора завоевала Юлия Максимкина. Юлию, а также лучшего аппаратчика приготовления химических растворов Татьяну Шендрикову и аппаратчика гранулирования и сгустителей Максима Гуменюка поздравил с победой начальник сильвинитовой обогатительной фабрики ЕвроХим-ВолгаКалия Игорь Фоменко.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Лучшими машинистами горных выемочных машин стали Николай Кучеров и Никита Чипликов. Николаю, Никите и их коллегам — электромонтёру Артёму Проскуре и слесарю-ремонтнику Алексею Пашкину — с гордостью вручил дипломы начальник рудника Сергей Токарев. Он отметил, что на лучших по профессии лежит особая ответственность – быть примером, опорой и наставником.

За превосходные навыки управления специализированной техникой аплодисменты получили водитель грузового автомобиля Алексей Мойса и водитель погрузчика Олег Будник. Их поздравил начальник цеха погрузки готовой продукции и подготовки производства Роман Тюнин.

Большинство участников – члены профсоюза. В знак признательности за проявленное мастерством они получили подарки от председателя объединённой профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Ольги Косаревой.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Более чем тридцати сотрудникам разных подразделений были адресованы слова признательности за активное участие в организации регионального этапа конкурса «Лучший по профессии». Кропотливый труд этих людей, внимание к деталям и стремление сделать состязание честным и прозрачным позволили раскрыть потенциал участников и создать атмосферу здоровой конкуренции и профессионального роста.

ЕвроХим ВолгаКалий неизменно делает ставку на развитие кадрового потенциала и повышение престижа рабочих профессий.

«Конкурс «Лучший по профессии» — это не просто ежегодное событие, а важная часть корпоративной культуры, которая мотивирует сотрудников совершенствовать навыки, делиться опытом и стремиться к новым вершинам. Такие праздники труда укрепляют уважение к каждой профессии и напоминают, что успех предприятия складывается из усилий каждого», – подчеркнул директор по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда.