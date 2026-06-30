Андрей Бочаров возглавил «Единую Россию» в Волгограде. Фото: пресс-служба ЕР.

В Волгоградской области полным ходом идет подготовка к осенним выборам в Государственную Думу. Местное отделение партии «Единая Россия» возглавил губернатор Андрей Бочаров, что эксперты называют важным шагом. Регион стал одним из немногих на юге страны, который не стали объединять с соседями в одну территориальную группу, что говорит о высоком доверии и ожиданиях от местных результатов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на федеральный телеграм-канал канал «16 негритят».

Почему Волгоградская область идет своим путем?

Обычно партии объединяют регионы в группы, чтобы подстраховать слабые места сильными, или когда избирателей немного. Однако в случае с Волгоградской областью, как отмечают аналитики, федеральное руководство «Единой России» рассчитывает на очень хорошие результаты, возможно, даже выше средних по стране.

Фото: пресс-служба АВО.

Политолог Андрей Серенко подчеркивает:

- После того, как губернатор Андрей Бочаров возглавил региональное отделение «Единой России» в начале весны этого года, стало ясно: партия власти в области приобрела мощный электоральный и политический локомотив, который создает новые возможности для ее кадровой, электоральной и политической перезагрузки.

Это решение не случайно. На прошлых выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» под руководством Бочарова получила почти 52% голосов по спискам. А на президентских выборах весной 2024 года Владимир Путин набрал в регионе внушительные 88% поддержки. В сентябре того же года сам Андрей Бочаров переизбрался на третий срок с результатом около 80%. Все эти цифры показывают стабильно высокую поддержку федеральной власти в регионе.

Кто в команде губернатора?

В списке «Единой России» по Волгоградской области, который возглавил Андрей Бочаров, собрались влиятельные и известные люди. Среди них — глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, мэр Волгограда Владимир Марченко, председатель Общественной палаты региона Евгений Князев, а также заместитель председателя областной думы Зина Мержоева. В команду также вошли депутат областной думы и директор центра «ВОИН» Игорь Воробьев, а также руководитель Центра управления регионом Олег Егорушин.

Андрей Серенко отмечает важность такого состава:

- Структура регионального партийного списка ЕР отражает баланс интересов, сформированный Бочаровым в качестве важного механизма реализации проектов стратегического развития региона. Вторым номером, следом за Бочаровым, идет Евгений Москвичев — главный и многолетний эффективный лоббист интересов Волгоградской области в федеральном Центре.

Политолог также добавляет, что мэр Волгограда Владимир Марченко — это ключевой элемент стратегии развития областного центра, а Игорь Воробьев представляет ветеранское сообщество участников СВО, чья интеграция в управление является приоритетом, обозначенным президентом.

Проекты и достижения региона

Андрей Бочаров связывает свою работу не только с поддержкой спецоперации и ее участников, как, например, кадровый проект «Сталинградский призыв» или строительство мемориала у Мамаева кургана. Регион подошел к предвыборной кампании с целым рядом позитивных новостей.

Один из ярких примеров — успешное восстановление Волго-Ахтубинской поймы. Этот масштабный проект стартовал по инициативе губернатора еще в 2014 году и получил мощную поддержку федерального центра. По словам политконсультанта Станислава Корякина, «это то, за что Андрей Бочаров останется в доброй памяти жителей на долгие годы».

Еще одно важное достижение — включение региона в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционного климата. Политолог Дмитрий Еловский подчеркивает:

- Перестройка чиновничьего мышления и разворот в сторону бизнеса привели к тому, что в регионе появились четкие правила работы, что превратило область в точку притяжения инвесторов.

В числе других значимых проектов — строительство нового транспортного перехода между Волгоградом и Волжским, а также планы по развитию острова Сарпинский, где хотят создать круглогодичный туристический кластер.

Все эти инициативы, как отметил губернатор Бочаров, стали возможными благодаря слаженной работе команды депутатов «Единой России» в предыдущем созыве Госдумы. Обновленная команда также будет активно работать над задачами, которые ставят жители региона и президент Владимир Путин, подчеркнул глава области.

- Главе региона удалось создать сбалансированный и тщательно продуманный список кандидатов, которые после победы на сентябрьских выборах будут представлять Волгоградскую область в федеральном парламенте. Очевидно, что при поддержке Владимира Путина на федеральном уровне, Андрея Бочарова и волгоградских избирателей на уровне региональном успех кандидатов «Единой России» практически неизбежен. Легитимность же этого успеха будет зависеть не только от процедурных моментов в ЕДГ, но и, прежде всего, от эффективной, содержательной и результативной работы волгоградской «фракции» ЕР в обновленной Госдуме резюмировал политолог Андрей Серенко.