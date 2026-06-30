Участники автопробега почтили память защитников Сталинграда. Фото: облдума

В Волгоград в последний день июня прибыли участники автопробега «Города-герои – Города Героев: Дорогами народных ополченцев». Организатором патриотической акции стала Московская городская Дума при поддержке Совета Федерации, Союзного государства и общественных организаций. Среди участников автомарафона – Герои России и Советского Союза, депутаты и молодежь.

Сбор на Мамаевом кургане. Фото: ВОД

16 экипажей отправились из Москвы в День памяти и скорби, 22 июня. Автопробег на этот раз пройдет по трем маршрутам: «Южному», «Северному» и «Западному». На пути участников автопробега будут 11 городов-героев, 18 регионов России и шесть регионов Беларуси. Город-герой Волгоград стал в этом году точкой Южного маршрута.

Первым делом участники автопробега побывали на Мамаевом кургане. Они почтили память защитников Сталинграда и возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, к тумбам городов-героев, к могиле маршала Василия Чуйкова и братской могиле. На главной высоте России их встретили волгоградские депутаты и общественники.

Гвоздики усыпали тумбы городов-героев. Фото: ВОД

- В этом году проект посвящен народному ополчению. И для нас это особенно значимо, потому что в первые же дни войны в Сталинграде началось формирование ополченческих отрядов. В строй встали рабочие легендарных предприятий – Тракторного завода, «Красного Октября», «Баррикад». Затем к ним присоединились жители всей области. Мы свято чтим память об этом, – подчеркнул председатель Волгоградской облдумы, руководитель областного совета ветеранов Александр Блошкин.

Участники автопробега возложили цветы к могиле маршала Василия Чуйкова. Фото: ВОД

Главная задача автопробега – прославление людей, благодаря которым города-герои получили это высокое звание и с гордостью носят его по сей день, отметил руководитель делегации, Герой России, летчик-космонавт, депутат Мосгордумы Антон Шкаплеров.

Руководитель делегации - Герой России, летчик-космонавт, депутат Мосгордумы Антон Шкаплеров. Фото: ВОД

После участников автопробега ждал музей-панорама «Сталинградская битва». Там они осмотрели грандиозное полотно панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». В музее участники автопробега пообщались с волгоградскими ветеранами и молодежью, обсудили вопросы сохранения исторической памяти. Молодежи рассказали о подвиге Московского народного ополчения 1941 года и добровольцах Волжской твердыни.

Гости осмотрели экспозиции музея-панорамы. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

После экипажи связались с ситуационным центром автомарафона и рассказали о событиях последних суток. Из Волгограда участники пробега отправились в Воронеж. Финишируют все три колонны 3 июля.