Больших очередей на АЗС нет, но и бензин есть не весь. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином на заправках в Волгограде и Волгоградской области с прошлой пятницы практически не изменилась. Новых ограничений сети не вводили, очереди стали чуть меньше, но все равно есть. По словам волгоградских автомобилистов, бензин на АЗС в наличии, но не всегда тот, который нужен. Волгоградцы уже заправляют любой от АИ-92 до АИ-100, а кто-то решается в своем баке смешать разные марки топлива. По данным облпромторга и ТЭК на 30 июня 2026 года, спрос на топливо в регионе остается повышенным, но при этом общие объемы продажи бензина разных марок и «дизеля» за прошедшие сутки остались на прежнем уровне.

Ситуация с бензином Волгограде и области на 25 июня 2026 года: лимиты и ограничения

- Ситуация остается стабильной и контролируемой. Работа по восполнению запасов и доставке топлива на АЗС осуществляется на постоянной основе. Запасы достаточны для обеспечения топливом в регионе, - следует из отчета облпромторга.

Действительно, вопреки ожиданиям населения, которое в панике заправляло полные баки, бензин никуда не исчез. Найти его не проблема, правда, не всегда с первого раза, и иногда нужно рассчитывать, что на заправке вы проведете непривычно больше времени, чем еще месяц назад. За городом в выходные выстраивались очереди из машин к приезду бензовоза.

Лимиты остались прежними. На «Лукойле» волгоградцы не могут заправить больше, чем 20 литров бензина.

- На ряде сетей продолжают действовать ограничения на отпуск топлива за одну транзакцию. Обращаем внимание, что вводимые сетевыми операторами лимиты отпуска не связаны с дефицитом топлива в регионе, а являются реакцией операторов на ажиотажный спрос, - объяснили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Напомним, сеть АЗС «Лукойл» в Волгограде и области с 25 июня 2026 года установили лимит на продажу топлива: до 20 литров в один бак. Лимит на одну заправку ДТ в Волгограде по-прежнему составляет 60 литров, за городом на трассах залить можно до 200 литров за раз.

На "Лукойле" пока заправляют не больше 20 литров в один бак. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Цена на дизельное топливо и бензин на заправках Волгограда и области

А вот цены на бензин не радуют: волгоградцы фиксируют стабильный, хоть и не резкий рост стоимости топлива. Власти уверяют, что ситуация с ценами под контролем.

- Обо всех изменениях цен на топливо информация направляется в региональный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости, а также в УФАС для проверки и принятия решений в рамках действующего законодательства в случае необоснованного повышения, - прокомментировали в администрации Волгоградской области.

Волгоградстат пока не подводил итоги прошедшей недели. До этого цены на бензин и дизельное топливо на заправках Волгограда и области выросли. Подорожание составило от 18 копеек за 1 литр до рубля.

Цены на бензин и дизель в Волгограде 30 июня 2026 года

«Лукойл»

АИ-92: 65.43 руб. - 65.60 руб.

АИ-95: 72.11 руб. - 72.83 руб.

АИ-100: 94.93 руб. - 96.24 руб.

ДТ: 77.88 руб.

«Газпром»

АИ-92: 63.15 руб.

АИ-95: 70.45 руб.

АИ-100: 91.40 руб. - 92.40 руб.

ДТ: 75.60 руб.

Teboil

АИ-92: 65.06 руб.

АИ-95: 71.29 руб.

АИ-100: 96.63 руб.

«Роснефть»

АИ-92: 65.15 руб.

АИ-95: 71.25 руб.

ДТ: 76.40 руб.

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