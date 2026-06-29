Промпт в помощь: ростовские медиа осваивают «Нейрошлюз» от «Ростелекома»

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Цифровая платформа объединяет популярные сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) для создания текстов, графики, аудиофайлов и видеоконтента.

В рамках мастер-класса эксперты компании обучили корреспондентов и блогеров методике составления точных промптов. Руководитель группы бизнес-анализа Татьяна Потапенко рассказала участникам, как правильно формировать вопросы к алгоритмам и выстраивать архитектуру первой фразы, чтобы виртуальный помощник выдавал максимально корректный результат.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала «Ростелекома»: «Мы видим, как нейросети превращают рутину в автоматизированные процессы, и рады, что теперь этот опыт доступен нашим партнерам. Искусственный интеллект не призван полностью заменить человека. Его задача — эффективно выполнять монотонные операции, освобождая специалистов для более сложных и творческих видов деятельности».

«Нейрошлюз» позволяет генерировать тексты, изображения и аудио, создавать презентации, автоматизировать расшифровку встреч и подготовку протоколов. Портал можно использовать для создания эффективных промптов, написания программного кода и разработки персональных цифровых помощников. Удобство применения на любых устройствах — от компьютеров до смартфонов — гарантировано благодаря совместимости с различными операционными системами.

На портале представлено более 20 ИИ-инструментов и сервисов, ориентированных на решение самых разных задач. Сейчас сервис обрабатывает в среднем 360 тыс. запросов в месяц, что сокращает до 40% времени персонала на выполнение рутинных операций. Платформа постоянно растет и масштабируется, улучшая качество предоставляемых ИИ-услуг.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Анастасия Талызина, заместитель главного редактора «Деловой газеты. Юг»: «Рассказ эксперта “Ростелекома” о механизме работы с искусственным интеллектом стал для меня руководством к действию. До этого я использовала нейросети лишь как инструмент в расшифровке аудиозаписей, теперь точно расширю палитру задач виртуальных помощников: попробую генерировать изображения для новостей и текстов, а также для формирования структуры больших статей».

Платформа «Нейрошлюз» — лауреат премии CDO/CDTO Awards 2025 в номинации «Лучшее ИИ-решение для оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности». Она включена в реестр отечественного программного обеспечения, что подтверждает ее соответствие российским стандартам и требованиям.

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