Погрузка на максимум

Фото: Ирина СИМОНОВА

Его цель - повышение уровня производственной безопасности, укрепление культуры безаварийной работы и рост квалификации сотрудников, от мастерства которых напрямую зависит эффективность погрузочно разгрузочных операций.

Конкурс состоял из двух взаимосвязанных этапов — теоретического и практического. Это позволило комплексно оценить как знания, так и реальные навыки водителей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На теоретическом этапе участники подтвердили уровень своей профессиональной подготовки с помощью тестирования. В задания входили вопросы по правилам дорожного движения, внутренним регламентам предприятия, а также по специфике эксплуатации КАМАЗов и фронтальных погрузчиков. Отдельным блоком шли ситуационные кейсы: водителям предлагалось проанализировать потенциально опасные сценарии (например, внезапное появление пешехода в зоне работы техники, ухудшение видимости, отказ тормозной системы) и описать алгоритм действий в таких условиях. Особое внимание уделялось знанию требований охраны труда и мер по предотвращению аварийных ситуаций.

Практическая часть включала комплекс заданий, максимально приближённых к реальным рабочим условиям. Водители показали навыки уверенного управления тяжёлой техникой — автомобилем КАМАЗ и фронтальным погрузчиком.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Ключевым испытанием стало маневрирование среди препятствий: водители аккуратно объезжали расставленные бочки, демонстрируя точность управления и умение контролировать габариты техники. Кроме того, нужно было выполнить заезд в импровизированный бокс, требовалось точно поставить машину в ограниченное пространство — это проверяло глазомер, чувство габаритов и плавность работы с органами управления. Для водителей погрузчика инструкторы придумали дополнительное испытание, а именно транспортировку груза.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Оценивал работу конкурсантов ведущий специалист группы производственного контроля поверхностного комплекса ЕвроХим-ВолгаКалия Алексей Кирьянов. Особое внимание он уделил соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности, чёткости действий и отсутствию ошибок, способных привести к повреждению техники или груза.

Лучшим по профессии среди водителей в этом году стал Алексей Мойса, второе место получил Евгений Понкратов, а третье поделили между собой Николай Хуторской и Александр Бурков.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Конкурс позволяет увидеть сильные стороны наших водителей и точечно отработать те моменты, в которых нужна дополнительная подготовка. Особенно ценно, что в условиях, имитирующих реальную работу, проявляются не только навыки, но и правильное отношение к безопасности — когда водитель сначала думает о рисках, а потом действует. Такой подход — основа стабильной и безаварийной работы цеха погрузки», — отметил начальник цеха погрузки готовой продукции и подготовки производства Роман Тюнин.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Такой конкурс среди водителей ВолгаКалий проводит ежегодно: эта практика помогает поддерживать высокий уровень квалификации персонала и формировать культуру безопасного труда на предприятии.