Волгоградка попала в больницу после укуса белки на Мамаевом кургане

Белка стала причиной госпитализации. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мастер маникюра из Волгограда провела несколько дней в больнице после того, как на нее напала белка на территории Мамаева кургана. Милое на первый взгляд создание проявило агрессию, оставив после себя не только царапины, но и необходимость пройти курс прививок, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Ольгу.

Инцидент произошел в тот момент, когда горожанка наслаждалась прогулкой по живописному мемориальному комплексу. По ее словам, ничто не предвещало такой развязки. Внезапно пушистик атаковал ее, взобравшись прямо на одежду и оставив следы на ногах. Поначалу пострадавшая не придала этому большого значения, полагая, что обойдется легким испугом и стандартной обработкой ран. Однако, обратившись за медицинской помощью, она была удивлена категоричным решением врачей о немедленной госпитализации.

- Честно говоря, думала, все ограничится – у вас небольшая царапина, идите домой. Каково же было мое удивление, когда вместо дома я оказалась в больничной палате на целых четверо суток! – поделилась Ольга.

Волгоградка признается, что до сих пор находится в некотором недоумении от произошедшего. Если бы не настойчивость медиков, она бы, вероятно, просто отправилась домой после обработки раны. Но врачи настояли на наблюдении, посчитав, что риск заражения бешенством от дикого животного слишком велик.

- Оказалось, эти пушистые создания – вовсе не безобидные милашки. Это дикие зверьки. Они переносят бешенство, их поведение становится непредсказуемым: страх исчезает, они могут кинуться первыми. Так что любителям кормить рыжих красавиц с ладошки – будьте начеку, - посоветовала волгоградка.

Стоит отметить, что белки давно облюбовали склоны Мамаева кургана, став неотъемлемой частью его атмосферы. На протяжении многих лет они с удовольствием позируют посетителям, выпрашивают угощения и радуют своей непосредственностью. Однако, как показывает этот случай, их дикая природа может взять верх, и даже самое милое существо может представлять угрозу.