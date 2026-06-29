Проректор волгоградского университета зарабатывает полмиллиона в месяц: смотрим зарплаты руководства вузов

В ВолГУ прекрасными зарплатами могут похвастаться и ректор, и проректоры. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде руководители высших учебных заведений начали публиковать отчеты о доходах. Пока данные появились на сайте трех волгоградских вузов. Видимо, остальные еще перепроверят цифры. Среди ректоров волгоградских вузов пока лидирует Алла Калинина из ВолГУ, которая зарабатывает в месяц 438 тысяч и опережает руководителей политеха и аграрного университета. Однако выше всех оказался доход у одного из заместителей. Так, проректор по инновационно-производственной деятельности Волгоградского Аграрного университета Александр Соловьев получает в месяц более полумиллиона рублей.

ВолГУ: зарплата ректора в 6 раз выше чем у рядовых сотрудников

Исполняющая обязанности ректора Волгоградского госуниверситета Алла Калинина зарабатывает больше всех в вузе. Ее зарплата в 6 раз больше, чем средняя по университету. Однако ее заместители недалеко ушли: их месячные доходы в 5 раз выше, чем средняя зарплата в регионе.

Кто сколько в среднем получал в месяц в 2025 году в ВолГУ

Исполняющий обязанности ректора Калинина Алла Эдуардовна 438 526,8 руб.

Первый проректор Ильин Дмитрий Юрьевич 359 240,3 руб.

Проректор по стратегическому развитию Дзедик Валентин Алексеевич 371 662,1 руб.

Проректор по финансово-экономической работе Русскова Елена Геннадиевна 278 846,9 руб.

Проректор по воспитательной работе и молодежной политике Переходов Павел Павлович 278 236,1 руб.

Проректор по административно-хозяйственной работе Горошилов Александр Александрович 265139,8 руб.

Проректор по инфраструктурному развитию Соколов Сергей Николаевич 226 903,7 руб.

Аграрный университет: самый богатый проректор

В Аграрном университете работает самый богатый проректор, который получает более чем на 100 тысяч рублей больше своего руководителя. Вообще же в ВолГАУ у пяти замов зарплата в 2025 году оказалась больше, чем у ректора.

Кто сколько в среднем получал в месяц в 2025 году в ВолГАУ

Ректор Цепляев Виталий Алексеевич 394 584,4 руб.

Проректор по проектному управлению и цифровому развитию Канищев Сергей Николаевич 461 208,9 руб.

Проректор по воспитательной, социальной работе и молодежной политике Кузнецова Татьяна Валерьевна 423 245,5 руб.

Проректор по учебной работе Несмиянов Иван Алексеевич 490 570,7 руб.

Проректор по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству Простотов Валерий Юрьевич 371 254,4 руб.

Проректор по научно-исследовательской работе Ряднов Алексей Анатольевич 448 536.2 руб.

Проректор по инновационно-производственной деятельности Соловьев Александр Витальевич 503 381,7 руб.

Политех: самые скромные

Хотя ректор политеха по Александр Навроцкий и обошел по доходам своего коллегу из ВолГАУ, зато зарплаты проректоров по сравнению с другими вузами в опорном университете оказались самыми скромными. Заместители руководителя получают в два раза меньше его. Но гораздо больше, чем средний волгоградец.

Кто сколько в среднем получал в месяц в 2025 году в ВГТУ

Ректор Навроцкий Александр Валентинович 401 150,7

Первый проректор Кузьмин Сергей Викторович 245 456,3

Первый проректор-директор ИАнС Душко Олег Викторович 219 759,9

Проректор по учебной работе Гоник Игорь Леонидович 205 088,6

Проректор по учебной работе Фетисов Александр Викторович 221725,8

Проректор по молодежной политике Пескова Ольга Сергеевна 226 394,3

Проректор по международной деятельности Бойко Григорий Владимирович 179 441,6

Напомним, что по итогам 2025 года среднемесячная заработная плата в Волгоградской области составила 68 340,3 рубля.