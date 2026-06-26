ЕвроХим ВолгаКалий открыл обновленное общежитие для сотрудников в Пимено Чернянском сельском поселении

Фото: Ирина СИМОНОВА

Объект прошел серьезную реконструкцию для расширения возможностей размещения персонала и повышения уровня жизни специалистов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Увеличение площадей жилой инфраструктуры предприятие производит в соответствии с интенсивным ростом производственных мощностей. Для своего четырехтысячного коллектива ВолгаКалий строит новое жилье комфорт-класса в городе Котельниково, расширяет и модернизирует жилищный фонд в хуторе Пимено-Черни. Так, новое общежитие позволит обеспечить комфортным жильём дополнительно 62 специалиста.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Здание спроектировано с учётом современных условий комфортного и безопасного проживания. Площадь объекта составляет 1268,7 квадратных метров.

Всего в корпусе расположено 62 комнаты, оснащённые кондиционерами, всей необходимой мебелью и постельными принадлежностями. В каждом блоке – а их в 11-м общежитии 30 – размещены душевая, санитарно-бытовые помещения и по две или три изолированные комнаты. На этажах предусмотрены комнаты для приема пищи – с холодильниками, микроволновками, чайниками. Кроме того, организованы прачечные комнаты со стирально-сушильными машинами, сушилками, гладильными досками, утюгами. Предприятие позаботилось и о просторной комнате отдыха, в которой установили диваны, кресла, большой ТВ-экран, живые цветы, стеллажи для книг, шахмат и других игр. Благоустроенная прилегающая территория включает пешеходные дорожки и скамьи для отдыха на свежем воздухе.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Красную ленточку, символизирующую открытие общежития торжественно разрезали начальник административного управления ЕвроХим-ВолгаКалия Наталья Коробкина и генеральный директор ЕвроХим-ВолгаСервиса Анна Коляда. Руководители отметили, что только совместными усилиями дирекции по капитальному строительству, административно-хозяйственной и других служб ВолгаКалия в тесном сотрудничестве с партнерским предприятием ЕвроХим-ВолгаСервис удается воплощать в жизнь такие важные социальные проекты, добиваться успеха в обеспечении достойного уровня жизни сотрудников первого на юге России калийного предприятия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Руководители предприятия и гости осмотрели помещения общежития, детально проверив качество выполненных работ. Они оценили оснащение комнат, состояние общих зон, работу инженерных систем и уровень благоустройства прилегающей территории. По итогам осмотра руководители выразили удовлетворение результатом и отметили высокий стандарт реализации проекта.

«Для нас очень важно создать достойные условия жизни для сотрудников ВолгаКалия. Предприятие предоставляет работникам добровольное медицинское страхование и путевки в оздоровительные учреждения, строит жилье комфорт-класса, возводит социальные объекты, спортивные площадки, заботится о спортивном и культурном досуге – и это только некоторые направления нашей общественной деятельности.

Так мы создаем современное пространство для высокопрофессионального труда, инженерного творчества, обеспечиваем стабильное будущее предприятия и всех наших работников», – отметил генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

Открытие общежития — часть долгосрочной стратегии ЕвроХим ВолгаКалия по созданию благоприятных условий для сотрудников. Предприятие не только предлагает стабильную работу и конкурентную заработную плату, но и заботится о бытовом комфорте персонала, что особенно важно для специалистов из других регионов.