Ростовчанка подожгла иномарки за 7 млн Волгограде после шантажа аферистов

Женщине грозит 5 лет тюрьмы. Фото: архив.

В Волгограде будут судить 42-летнюю женщину из города Шахты Ростовской области. Ее обвиняют в поджоге двух дорогих внедорожников, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру. Ущерб от пожара составил около 7 миллионов рублей.

Как установили следователи, в сентябре 2025 года на мобильный телефон фигурантки позвонили с незнакомого номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником банка. Он заявил, что мошенники оформили на женщину крупный кредит. Чтобы его аннулировать, нужно выполнить одно условие — поджечь автомобили. Звонивший убедил ее, что эти машины принадлежат работникам банка, которые якобы причастны к афере.

Женщина испугалась и поверила незнакомцу. Она взяла с собой бензин и спички, села в машину и поехала по адресу, который продиктовал злоумышленник. Местом преступления оказался двор многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе на улице Варшавской у дома №4.

Приехав на место, женщина нашла во дворе два внедорожника — Toyota Land Cruiser 200 и GAC GS3. Она облила их бензином и подожгла. Огонь быстро охватил обе машины. Пламя было настолько сильным, что автомобили полностью выгорели. Владельцы потеряли имущество на общую сумму порядка 7 миллионов рублей.

Полицейские быстро вышли на след поджигательницы. Женщина не стала отпираться и во всем созналась. Сейчас она находится под следствием и ждет суда. Прокуратура Краснооктябрьского района уже утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направили в суд. Если ее признают виновной, ей грозит до 5 лет лишения свободы.