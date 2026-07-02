Перегреться можно и в машине: как не заработать тепловой удар, волгоградцам рассказали врачи

Часто в Волгограде остановка - это просто кусочек места под солнцем. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде включилось привычное жаркое лето, и врачи поспешили напомнить уже привыкшим к прохладе волгоградцам, как вести себя в жару, чтобы не перегреться и не оказаться в больнице. Заработать тепловой удар или гипертермию в такую погоду очень легко. Как рассказали в облздраве, для этого даже не обязательно стоять под палящим солнцем. Автомобиль или общественный транспорт без кондиционера, с закрытыми окнами – та еще печка.

Берегись автомобиля: как не умереть летом в транспорте

В июне 2026 года в Кузбассе умер 7-летний мальчик, которого мама оставила в машине на солнцепеке и ушла по своим делам. Когда дама вернулась, ребенок был без сознания. Мальчик впал в кому, врачи не смогли спасти ему жизнь.

- Если при солнечном ударе участок перегрева - это голова, а получить его можно исключительно на солнце, то при тепловом ударе происходит гипертермия всего тела, и получен он может быть не только в жаркие дни на улице, но и в душных помещениях или автомобиле (особенно с закрытыми окнами), бане или сауне, горячих цехах, в результате чрезмерной физической нагрузки, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В Волгограде такой эффект легко получить, проехав на общественном транспорте без кондиционера. Опытные пассажиры уже знают – нужно обращать внимание на автобус или троллейбус еще в момент, когда он подъезжает к остановке. Если форточки открыты – значит кондиционер там не работает. Лучше подождать другой или воспользоваться веером или газетой или бутылочкой воды, без которой летом вообще нельзя выходить из дома.

Спасет она вас и на остановке – все знают, что в Волгограде они сделаны вопреки законам здравого смысла, абсолютно не дают тени, а лишь раскаляются на солнце. Так что, если вы пассажир общественного транспорта, вам обязательно нужна шляпа или зонт.

Любителям пробежек по городу врачи рекомендуют перенести их на очень раннее или позднее время. В жару нужно избегать изнуряющих физических нагрузок и интенсивных тренировок – от них можно даже умереть.

Как распознать тепловой удар?

- Гипертермия характеризуется повышением внутренней температуры тела, сопровождается выраженным ухудшением самочувствия в результате нарушения работы органов и систем тела человека (расстройство кровообращения и дыхания, нарушение сознания), без оказания своевременной помощи в тяжелых случаях может привести к коме и летальному исходу, - рассказали в облздраве.

С солнечным ударом другая история: он случается, когда прямые лучи солнца интенсивно нагревают вашу голову. Симптомы - вялость, рвота, судороги. В любом случае вас спасут от этих неприятностей самые простые и банальные вещи: пить больше чистой воды или травяных чаев, исключить алкоголь, снять с себя синтетику и надеть одежду, в составе которой преобладают натуральные материалы. И без сильной надобности не выходить из дома после 10-11 утра и до 16-17 часов вечера.