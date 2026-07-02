Удалили почку без единого разреза: волгоградские врачи спасли пациентку с опасным недугом

Врачи спасли пациенту с опасным заболеванием. Фото: облздрав.

Волгоградские врачи из больницы Фишера спасли пациентку с очень редким и стремительно развивающимся заболеванием – эмфизематозным пиелонефритом. Это опасное воспаление почки без срочного хирургического вмешательства могло привести к смерти, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.

Выбор между жизнью и смертью: смелое решение врачей

Пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии: с температурой до 40°C, критически низким давлением, одышкой и сильной слабостью. При такой патологии классическая урология обычно предписывает широкий разрез и удаление органа. Однако организм женщины был настолько истощен, что обширная полостная операция с высокой вероятностью могла стать смертельной.

Команда урологов больницы Фишера приняла нестандартное решение. Операцию по удалению органа выполнили без больших разрезов, через небольшие проколы, не заходя в брюшную полость. Такой подход позволил избежать распространения инфекции и исключить риск опасного повышения внутрибрюшного давления, которое было бы критичным для ослабленного организма.

Ювелирная работа хирургов под видеоконтролем

Во время операции хирурги под постоянным видеоконтролем аккуратно нашли поясничную мышцу и почечные сосуды. Через миниатюрный разрез они удалили пораженную почку. Подобные методы применяют и при лечении онкологических заболеваний, что говорит о высочайшей сложности и точности вмешательства. Уже на вторые сутки лабораторные показатели пациентки нормализовались, и ее перевели из реанимации в обычную палату. На восьмые сутки женщина смогла вернуться домой, полностью восстановившись.

Врачи подчеркивают, что такой метод требует не только современного высокотехнологичного оборудования, но и, прежде всего, высочайшего уровня квалификации урологов и анестезиологов.

- Последние три года мы практически не выполняем открытые полостные операции — ни плановые, ни экстренные. Современная эндоскопия позволяет спасать даже самых тяжелых пациентов, у которых классическая хирургия почти не оставляет шансов, — рассказал врач-уролог больницы Фишера Павел Куликов.

Важно отметить, что создание современной системы здравоохранения — один из приоритетов региональной политики. Согласно задачам, которые поставил губернатор Андрей Бочаров в рамках нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”, в регионе строят новые и капитально ремонтируют действующие учреждения, обновляют автопарк лечебных организаций, а в клиники поступает современное высокоточное оборудование.