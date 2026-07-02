Из адской квартиры вызволили собак. Фото: приют "Хвостатый дом".

Волгоградские волонтеры приюта «Хвостатый дом» спасли семь собак из квартиры на улице Светлоярской в Красноармейском районе, где животные буквально стали заложниками антисанитарии. Руководитель приюта Яна Водолжаская поделилась шокирующими кадрами и впечатлениями от увиденного, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Как собаки оказались в плену

Волонтеры опубликовали видео из адской квартиры с собаками в Волгограде Видео: приют Хвостатый дом.

- Не знаю, как люди могут жить в таких условиях, как могут в таких условиях содержать животных, которые просто становятся заложниками таких «хозяев», — написала Яна.

По ее словам, уже на этаже ниже стоял жуткий запах. Внутри квартиры царил настоящий хаос: горы мусора, духота, отсутствие проветривания при 36-градусной жаре на улице. Пол был липким, передвигаться было крайне сложно.

Волонтеры предполагают, что хозяин квартиры либо страдал алкогольной зависимостью, либо имел проблемы с психическим здоровьем.

- Другого объяснения у меня нет, — отметила Яна.

По ее информации, двух собак ему когда-то «подарили». Как объясняет волонтер, дарить животных человеку, который не в состоянии позаботиться даже о себе, – это безответственно. Оставшиеся животные появились уже естественным путем, размножившись в этих ужасных условиях.

Спасение и новая жизнь

Из этого ада спасли семь собак, среди которых были два крошечных щенка весом всего полтора килограмма. Все животные были напуганы и дезориентированы, метались среди грязи и мусора.

Теперь у спасенных питомцев впереди долгий путь к выздоровлению. У одной из мам-собак обнаружили большую опухоль. Всем животным необходима срочная помощь: хорошее питание, ветеринарные обследования, обработки от паразитов, прививки, стерилизация и кастрация.

- Друзья, у этих собачек много вопросов по здоровью. Им всем нужна финансовая помощь, — обратилась Яна от лица приюта «Хвостатый дом».

Сейчас приют заботится о 1700 животных и очень нуждается в поддержке неравнодушных людей, чтобы дать этим спасенным хвостикам шанс на нормальную жизнь.

Официальная ссылка на приют "Хвостатый дом".