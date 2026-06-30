«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2025 год

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ГОСА прошло в формате заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2025 года в денежной форме следующим образом:

- по привилегированным акциям типа «А» в размере 2,71 рубля на одну акцию;

- по обыкновенным акциям в размере 2,71 рубля на одну акцию.

Совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям дивидендные выплаты составят 9,46 млрд рублей или 50,6% скорректированной чистой прибыли «Ростелекома» по МСФО за 2025 год, что соответствует положениям дивидендной политики на 2024–2026 отчетные годы, утвержденной ранее советом директоров.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать десяти рабочих дней (выплата до 3 августа 2026 года включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней (выплата до 24 августа 2026 года включительно).

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2025 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, назначили аудиторскую организацию, а также приняли решения по другим вопросам повестки дня.

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