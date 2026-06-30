Здоровье работников ВолгаКалия – в надёжных руках

Фото: Ирина СИМОНОВА

Грамотная первая медицинская помощь в условиях производства, профилактика и своевременное выявление рисков для здоровья — всё это ложится на их плечи.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Марина Вердеш трудится на ЕвроХим-ВолгаКалии в должности цехового фельдшера с мая 2024 года. За ее плечами – 15 лет стажа. Такой богатый опыт позволяет уверенно справляться с вызовами производства.

Марина рассказывает, что в обязанности цехового фельдшера входит целый комплекс мер по охране здоровья работников. Среди основных задач - оказание экстренной, неотложной и консультативной медицинской помощи, а также проведение предсменных и послесменных медицинских осмотров.

Отметим, что на территории ВолгаКалия созданы все условия для оказания медицинской помощи. Два здравпункта, где круглосуточно дежурят фельдшера, и машина скорой медицинской помощи позволяют оперативно реагировать на любые ситуации. Один из здравпунктов расположен непосредственно в руднике, на глубине более километра. Это существенно сокращает время оказания необходимой помощи. Кроме того, на комбинате есть всё необходимое оборудование и медицинские укладки — специализированные комплекты медицинских средств, инструментов и препаратов, которые предназначены для оказания экстренной помощи, транспортировки пациентов или проведения узкопрофильных манипуляций.

Марина активно участвует в проведении предварительных и периодических медосмотров. Она объясняет, что основная цель медосмотра — определить пригодность человека к поручаемой работе, своевременно выявить профессиональные и общие заболевания, а также обеспечить охрану здоровья коллектива в целом.

При этом работа цехового фельдшера требует не только глубоких медицинских знаний, но и особых профессиональных навыков. Ключевые качества: умение быстро ориентироваться в экстренных ситуациях и знание стандартов и клинических рекомендаций в оказании медицинской помощи. Важны стрессоустойчивость, ответственность и коммуникабельность, умение вести документацию. Никак нельзя обойтись без способности выстраивать доверительные отношения с работниками. Одна из главных составляющих работы — информирование сотрудников о мерах профилактики различных заболеваний и последствиях вредных привычек.

«Самая большая награда — видеть, что ты смог помочь человеку, который нуждался в помощи, что твой труд ненапрасный и приносит пользу», — отмечает Марина.

Для Марины Вердеш самое ценное в профессии — возможность помогать людям. Она говорит, что, если человек обращается за помощью, то он доверяет медицинским работникам самое важное — свою жизнь и здоровье. В таком деле, по её убеждению, ошибки и халатность недопустимы.

«Дорогие коллеги, желаю вам крепкого здоровья! Неиссякаемого терпения, новых профессиональных успехов! Пусть ваш благородный труд приносит радость, силы и вдохновение. Счастья, благополучия вам и вашим близким», — поздравила Марина своих коллег по жизненно важному труду в канун Дня медицинского работника.