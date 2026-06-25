Штатные инженеры «Пилара» выполнили более 1600 работ по развитию сети на юге России

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За полтора года штатные сотрудники успешно выполнили более 3500 различных работ по строительству, модернизации и техническому обслуживанию опор связи. Свыше 1600 из них пришлись на южные регионы, включая Волгоградскую область. Наличие собственных бригад позволяет «Пилару» полностью контролировать скорость работ и гарантировать их качество.

С начала 2025 года инженеры СМУ выполнили более 3500 работ. География и спектр задач СМУ «Пилара» охватывают все типы телекоммуникационной инфраструктуры. Инженеры проводят комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. Масштаб операций обеспечивается мощной внутренней ресурсной базой: сегодня в «Пиларе» по всей стране работает более 35 специализированных бригад, 10 из которых базируются в макрорегионе «Юг» Т2.

Свыше 1600 операций, выполненных компанией за последние полтора года, пришлись на территорию юга России и Северного Кавказа. Из них более 330 работ «Пилар» провел в Волгоградской области. Кроме того, деятельность специализированных бригад охватила Ставропольский и Краснодарский края, Республику Адыгею и Ростовскую область.

Решение о создании СМУ в контуре «Пилара» было принято в 2024 году. Собственные бригады обеспечивают единый стандарт качества и безопасности. Штатные сотрудники СМУ проходят внутреннюю проверку и необходимое для выполнения работ обучение, что исключает риски, связанные с низкой квалификацией случайных подрядчиков. Наличие собственной команды позволяет гибко перераспределять ресурсы между макрорегионами и существенно сокращать сроки запуска новых объектов.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»:

«Ставка на собственные силы полностью оправдала себя. Сейчас в различных макрорегионах работают более 35 команд, и это дает нам высокую скорость решения задач, абсолютную управляемость процессов и предсказуемое качество. Мы берем на себя всю техническую ответственность и гарантируем высокое качество исполнения обязательств инфраоператора перед заказчиками».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Сегодня для успешного развития телекоммуникационной инфраструктуры важны не только современные технические решения, но и надежные партнеры, способные обеспечивать высокое качество работ в масштабах большого числа регионов. Сотрудничество с "Пиларом" подтверждает эффективность такого подхода. Компания демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, ответственный подход к реализации проектов и способность поддерживать единые стандарты качества вне зависимости от сложности строящихся объектов».

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