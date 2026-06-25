Билайн рассказал волгоградцам, как сделать домашний интернет еще надежнее

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Жители Волгоградской области стали активнее пользоваться домашним интернетом. В мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 8% по сравнению с маем 2025 года*. В среднем один пользователь домашнего интернета в Волгоградской области скачал за месяц 377 ГБ трафика, это почти 1,5 тысячи серий сериалов.

Чтобы интернет работал стабильно даже при высоких нагрузках, технические специалисты Билайна советуют следовать простым правилам:

• размещать роутер на открытом месте, не прятать за мебелью или в шкафу;

• избегать перегрева устройства, не оставлять роутер под прямыми солнечными лучами;

• для фильмов и игр подключаться к более емкому диапазону 5 ГГц;

• периодически перезагружать роутер и отключать неиспользуемые устройства от сети Wi-Fi;

• регулярно обновлять прошивку роутера;

• закрывать лишние вкладки в браузере и очищать кэш;

• расширять покрытие Wi-Fi с помощью репитеров или mesh-системы;

• если роутер устаревший, заменить его на модель с современными комплектующими.

Домашний интернет остается важной частью повседневного досуга: от семейных просмотров кино и игровых стримов до видеозвонков с близкими. В прошлом году Билайн модернизировал сеть широкополосного доступа в регионах России. Команда инженеров проложила порядка 132 км волоконно-оптических линий связи для повышения качества сети ШПД и резервирования оборудования. Благодаря этому свыше 1,1 млн клиентов получили более стабильный Wi-Fi и цифровое ТВ – даже в часы пиковых нагрузок.

Директор Волгоградского отделения Билайна Егор Лопушков:

«Домашний интернет остается одним из основных инструментов для отдыха, общения и развлечений всей семьи. Онлайн-видео, музыка, видеозвонки и другие цифровые сервисы требуют качественного соединения. Поэтому Билайн уделяет особое внимание развитию сети ШПД, повышая ее надежность и устойчивость к нагрузкам».

В 2026 году Билайн в Волгоградской области подключил к проводному домашнего интернету 100-тысячного абонента. Сейчас к сети широкополосного доступа к интернету (ШПД) Билайна подключены многоквартирные дома в Волгограде, Волжском и пгт. Городище.

В Волгоградской области клиентам Билайна доступны пакеты связи «Домашний интернет», «Домашний интернет и ТВ», «Домашний интернет, ТВ и мобильная связь». Выгода при использовании последнего может составлять от 3000 рублей в год. Проверить свой адрес на доступность домашнего интернета Билайн и узнать подробнее о плюсах тарифов с подпиской на мобильную связь можно здесь.

*В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД Билайна за май 2025 и 2026 годов. Территории и подробности на beeline.ru

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