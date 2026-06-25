Министерство промышленности и торговли Российской федерации удостоило награды лаборанта химического анализа ВолгаКалия Ольгу Пушкареву

Фото: Ирина СИМОНОВА

Ольга пришла в ВолгаКалий в августе 2018 года на должность контролёра продукции обогащения. Через два года сменила деятельность: стала лаборантом химического анализа и успешно трудится на этой позиции до сих пор.

Интересно, что профильное химическое образование у Ольги появилось уже после трудоустройства. В Учебном центре ЕвроХим-ВолгаКалия она сначала получила образование для работы контролёром продукции обогащения, затем — квалификацию лаборанта химического анализа. Сейчас Ольга продолжает совершенствовать свои знания — проходит курс по аналитической химии.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Работа Ольги заключается в определении солевого состава на всех этапах технологического процесса производства минеральных удобрений. Её зона ответственности — анализ: от момента добычи руды до выпуска готового продукта -хлористого калия марок «мелкий» и «гранулированный».

В процессе проверки качества продукта задействовано сразу несколько специалистов. Сначала контролёр отбирает и подготавливает пробу: сушит, измельчает до нужной фракции. После образцы поступают к Ольге и ее коллегам на исследование разными методами с использованием различного лабораторного оборудования. Ключевой инструмент в работе Ольги — рентгенофлуоресцентный спектрометр. Это аналитический прибор для быстрого и неразрушающего определения элементного состава веществ. Высокую точность определения минерального состава проб обеспечивают сложнейшие калибровки спектрометра, учитывающие уникальность минерального месторождения сильвинитовой руды. Ольга проводит испытание проб на рентгенофлуоресцентный спектрометр с постоянным контролем качества выдаваемых результатов. Полученные результаты выдаются каждый час операторам на сильвинитовую обогатительную фабрику — на их основе её работники контролируют и совершенствуют технологический процесс, что позволяет поддерживать высокое качество удобрений.

«Анализ для меня — самое интересное. Всегда интересно знать, какие показатели содержит исходный продукт», — поделилась Ольга.

Она подчёркивает, что профессия требует целого набора качеств: внимательности, аккуратности, ответственности, умение концентрировать внимание и строго соблюдать правила безопасности, поскольку ведь анализ проходит с использованием кислот и других опасных веществ.

По словам Ольги, она выбрала ЕвроХим-ВолгаКалий в качестве места работы, потому что ей хотелось устроиться на новое развивающееся предприятие, попробовать себя в чём то новом.

«Ольга — яркий пример того, как личные качества и стремление к развитию формируют настоящего профессионала. Её работа отличается исключительной точностью и ответственностью. Благодаря таким специалистам, как Ольга, мы можем гарантировать высочайшее качество продукции ЕвроХим ВолгаКалия!» — отзывается о работе Ольги начальник централизованного отдела технического контроля — испытательного центра Анастасия Машинина.

Мы поздравляем Ольгу с заслуженной наградой и желаем новых профессиональных успехов!