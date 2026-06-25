Крыша дома была обновлена при поддержке парламентариев

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Сейчас в доме семьи Прохоровых завершаются работы по обновлению кровли. Семья участника специальной военной операции живёт в селе Гудово Добровского округа Липецкой области. Молодая пара обратилась к сенатору Максиму Кавджарадзе и спикеру облсовета Владимиру Серикову с просьбой помочь с ремонтом изношенной кровли, которая отслужила свой срок и постоянно протекала. Из-за неё было невозможно сделать полноценный ремонт в жилых комнатах.

Когда парламентарии посещали округ, они познакомились с семьей лично. Выслушали их проблему, вместе наметили план работ. Средства на ремонт поступили из внебюджетных источников, с которыми помогли социально ответственные региональные предприниматели.

Добросовестный подрядчик был найден очень быстро. Работы провели меньше чем за месяц. Сейчас они на завершающей стадии.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

- Хотел бы отметить, что системная поддержка бойцов и их семей в регионе налажена хорошо. Действует более 40 законодательно закрепленных мер, реализуется несколько региональных программ. Но все мы понимаем, что важно ещё и быть рядом, помогать в быту, решать и житейские вопросы тоже, - отметил сенатор Максим Кавджарадзе.

Это не первый выполненный наказ от семей бойцов. Каждый приезд в регион сенатор и спикер встречаются с ними лично в разных округах.

- Эту работы мы обязательно продолжим, - подытожил спикер облсовета Владимир Сериков.