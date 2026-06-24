Профессионалы под землей

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Этот конкурс имеет большое значение не только для рудника, но и всей производственной дирекции и комбината в целом. Особенно радует, что в этом году в конкурсе принимает участие много молодых специалистов», - отметил заместитель начальника рудника по производству ЕвроХим-ВолгаКалия Василий Васенин.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Теоретическую часть соревнований 26 опытных горняков прошли в учебном центре ЕвроХим-ВолгаКалия и доказали, что знают нормативные документы и регламенты на «отлично». Следующим стало кейсовое задание: от участников требовалось описать технологию выполнения работ, определить потенциальные риски и предложить, как организовать безопасные условия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Соревнования объединили самых профессиональных работников и прошли в реальных условиях на глубине 1147 метров. В руднике машинисты выполнили полный цикл проходки в горных выработках, управляя мощным проходческо-очистным комбайном Урал-20Р и тяжелым самоходным вагоном В17К-02/В22К. Цель задания – показать наилучшую производительность, соблюдая все требования охраны труда.

«Это мероприятие имеет большое значение для дальнейшей работы, - сказал заместитель директора по производственной безопасности ЕвроХим-ВолгаКалия Владимир Пономарев. – Оно формирует здоровую спортивную конкуренцию, позволяющую выявить лучших работников. Однако, никакие метры и тонны не могут быть важнее человеческой жизни. Поэтому за нарушения требований безопасности снимается наибольшее количество баллов – именно эти требования находятся в приоритете»

Фото: Ирина СИМОНОВА

На мероприятии сложилась атмосфера взаимовыручки: каждый участник стремился показать лучший результат, но при этом никто не упускал возможности помочь товарищам, дать совет о том, как лучше выполнить то или иное действие.

В результате регионального этапа лучшим экипажем назвали машинистов горных выемочных машин участка горно-подготовительных работ № 3 Николая Кучерова и Никиту Чипликова. Они слаженно и безупречно выполнили все задания. На втором месте экипаж машинистов горных выемочных машин участка горно-подготовительных работ № 2 Кирилла Чувилева и Анатолия Абраменко. «Бронзу» завоевали машинисты горных выемочных машин участка горно-подготовительных работ № 1 Алексей Синотин и Игорь Беляк.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Лучший по профессии» добавил состязательный элемент в труд горняков и повысил уровень безопасности и эффективности в горнодобывающей сфере ВолгаКалия. Подобные соревнования прививают культуру обмена и передачи опыта, повышения компетенций, передачи традиций и навыков от старших сотрудников к младшим.