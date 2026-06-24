Фестиваль уличной культуры объединит райдеров шести городов России

Фото: пресс-служба Сбер

В преддверии Дня молодёжи Сбер объявил о старте фестиваля уличной культуры СберСпот. Фестиваль стартует 27 июня в 10:00 в Казани в экстрим-парке «Урам», после чего пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге и завершится в начале сентября в Воронеже.

Фото: пресс-служба Сбер

Фестиваль уличной культуры — это пространство, где каждый может выбрать собственный маршрут. В основе фестиваля лежит идея движения вперёд: к новым увлечениям, навыкам, знакомствам и возможностям. Здесь нет заранее заданного сценария — каждый участник сам решает, куда двигаться дальше и что попробовать впервые.

Фото: пресс-служба Сбер

Гостей фестиваля ждут любительские соревнования по самокату, BMX, скейтбордингу, роликам, уличным танцам и стритболу. Помогать проводить соревнования будут Влад Самокатчик, Паша Мушкин, Артём Агарков и Савва Востоков. Также на площадках будут работать зоны стрит-арта, интерактивные пространства экосистемы Сбера и партнёров, а завершат программу выступления известных музыкантов и диджеев..

Отдельное место на фестивале займут технологические активности.