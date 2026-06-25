ESTEO пополнит продуктовый портфель линейкой гибридных автомобилей EXLANTIX

Фото предоставлено: ООО «Арконт ЯЛР»

Интеграция линейки EXLANTIX формирует внутри бренда новое направление технологичных электромобилей и гибридов, созданных на современных платформах с интеллектуальным управлением.

Флагманом ESTEO EXLANTIX становится полноразмерный кроссовер ET. Модель оснащается последовательной гибридной силовой установкой, состоящей из двух электромоторов и 1,5-литрового бензинового турбодвигателя, выполняющего функцию генератора. Суммарная пиковая мощность системы составляет 469 л. с., а разгон с места до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Модель укомплектована интеллектуальным полным приводом, адаптивной пневмоподвеской и системой непрерывного регулирования жесткости амортизаторов (CDC).

Высокий уровень пассивной и активной безопасности кроссовера подтвержден независимыми краш-тестами европейской организации Euro NCAP, по результатам которых модель удостоилась высшей оценки «5 звезд». В список систем пассивной безопасности кроссовера, помимо стандартных зон защиты, включена коленная подушка безопасности, а комплекс ADAS состоит из более 20 интеллектуальных ассистентов.

Фото предоставлено: ООО «Арконт ЯЛР»

В интерьере кроссовера особое внимание уделено премиальным материалам и высокому уровню комфорта. Салон получил отделку кожей Nappa и панорамное остекление крыши площадью 2,6 кв. метра. Все сидения, включая пассажирские задние, оснащены функциями вентиляции, обогрева и многозонного массажа. Дополнительно в климатическую систему интегрирован ароматизатор с возможностью выбора одной из трех эссенций.

Гибридная технология линейки EXLANTIX рассчитана на стабильную работу в широком диапазоне температур, включая экстремальные зимние условия эксплуатации в России. Автономная система терморегуляции с двухконтурным тепловым насосом поддерживает оптимальную рабочую температуру аккумулятора, сохраняя возможность достижения максимальной скорости даже при температуре -30 °C и уровне заряда ниже 10%. Полностью оцинкованный кузов, а также антикоррозионная обработка днища и применение алюминиевых элементов в подвеске способствуют стойкости к зимним реагентам, а силовая батарея способна выдерживать полную заморозку. Для комфорта предусмотрен полный зимний пакет включающий обогрев руля, эффективную климатическую установку, обогрев наружных зеркал, камер кругового обзора, лобового стекла, всех сидений, которые можно настроить дистанционно, через приложение, а привод выдвижных дверных ручек с усилием в 10 кг предотвращает их блокировку льдом.

Вхождение технологичной линейки EXLANTIX в продуктовый портфель ESTEO отвечает стратегии бренда по созданию единого интеллектуального пространства внутри автомобиля, сочетающего современные цифровые системы, эргономику, комфорт и безопасность в премиальном сегменте NEV.

ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.

В скором времени бренд откроет прием предзаказов на официальном сайте.

Дилерский центр ESTEO г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 19 г

Сайт: https://esteo.ru

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