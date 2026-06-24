В Волгограде подвели итоги конкурса «Спасибо, доктор!»

В конкурсе приняли участие врачи, медицинские сестры, акушерки и младший медицинский персонал.
Цель конкурса - определить лучших представителей медицинской профессии посредством народного голосования. Пациенты ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр
№ 1 им. Л.И. Ушаковой» имели возможность выразить признательность и выбрать специалистов, которые искренне любят свою работу и являются профессионалами своего дела.
В номинациях:
«Лучший врач - акушер-гинеколог» - Скородумова Оксана Алексеевна;
«Лучший врач-неонатолог» - Дымченко Екатерина Викторовна;
«Лучший врач узкой специализации» - Давыденко Евгений Александрович;
«Лучшая медицинская сестра» - Гречкина Ирина Сергеевна;
«Лучшая акушерка» - Наурзалиева Галина Николаевна;
«Лучший младший медицинский персонал» - Палатова Наталья Николаевна.
18 июня состоялось их торжественное награждение.
Директор Волгоградского филиала «СОГАЗ-Мед» Сёмин Павел Васильевич поздравил победителей конкурса, вручил цветы, именные статуэтки и памятные подарки в знак глубокого уважения и признания их неоценимого вклада в развитие здравоохранения региона.
Конкурс «Спасибо, доктор!» способствует повышению престижа медицинской профессии, укреплению связи между пациентами и специалистами. Для пациентов это возможность выразить свою благодарность за заботу, а для медиков - получить заслуженное общественное признание.
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