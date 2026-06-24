В Волгограде подвели итоги конкурса «Спасибо, доктор!»

Фото: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

В конкурсе приняли участие врачи, медицинские сестры, акушерки и младший медицинский персонал.

Цель конкурса - определить лучших представителей медицинской профессии посредством народного голосования. Пациенты ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр

№ 1 им. Л.И. Ушаковой» имели возможность выразить признательность и выбрать специалистов, которые искренне любят свою работу и являются профессионалами своего дела.

В номинациях:

«Лучший врач - акушер-гинеколог» - Скородумова Оксана Алексеевна;

«Лучший врач-неонатолог» - Дымченко Екатерина Викторовна;

«Лучший врач узкой специализации» - Давыденко Евгений Александрович;

«Лучшая медицинская сестра» - Гречкина Ирина Сергеевна;

«Лучшая акушерка» - Наурзалиева Галина Николаевна;

«Лучший младший медицинский персонал» - Палатова Наталья Николаевна.

18 июня состоялось их торжественное награждение.

Директор Волгоградского филиала «СОГАЗ-Мед» Сёмин Павел Васильевич поздравил победителей конкурса, вручил цветы, именные статуэтки и памятные подарки в знак глубокого уважения и признания их неоценимого вклада в развитие здравоохранения региона.

Конкурс «Спасибо, доктор!» способствует повышению престижа медицинской профессии, укреплению связи между пациентами и специалистами. Для пациентов это возможность выразить свою благодарность за заботу, а для медиков - получить заслуженное общественное признание.

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