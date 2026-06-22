Строительство жилого квартала «Крылья Качи» в Волгограде идет по графику

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Среди преимуществ проекта – соседский центр, квартиры с террасами, функциональные планировочные решения.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

«Строительство жилого квартала «Крылья Качи» – это не просто возведение многоквартирных домов, а стратегический вклад в развитие Дзержинского района. Каждый новый ЖК создает современные стандарты качества жизни: от функциональных планировок с высокими потолками до продуманной инфраструктуры. Проект формирует новую городскую среду с соседским центром, закрытым двором без машин и современными спортивными площадками, закладывая основу для комфортного будущего сотен семей. Работы идут в строгом соответствии с утвержденным графиком, и сегодня на площадке трудятся свыше 130 человек», – отметил коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

В первом доме вертикальные несущие конструкции смонтированы до 22-го этажа, на 21-м этаже устанавливают перекрытия, а на 17, 18, 19 этажах ведут кладку стен. Параллельно выполняют комплекс отделочных и инженерных работ: оштукатуривание, прокладку электросетей, монтаж перегородок из пазогребневых плит, установку окон и витражей, устройство стяжки полов, монтаж систем вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления. Кроме того, ведется отделка мест общего пользования и квартир.

Во втором ЖК началась установка вертикальных несущих конструкций подвальных помещений. В третьем доме рабочие завершили устройство котлована и забивку свай, приступили к монтажу ростверков.

Жилой квартал строится в тихом районе с развитой инфраструктурой: поблизости расположены школы, детские сады, супермаркеты, торговые комплексы «Парк Хаус» и «Мармелад», медицинские учреждения и зоны отдыха. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, а удобные транспортные развязки обеспечивают быстрый доступ к деловому центру города и основным магистралям.

Квартиры в первом и третьем домах будут сдаваться с чистовой отделкой: на полу – ламинат, на стенах – виниловые обои, предусмотрены натяжные потолки и межкомнатные двери с качественной фурнитурой, полная разводка электрики. В санузлах – уложенный керамогранит, окрашенные водно-дисперсионной краской стены, раковина со смесителем и унитаз. Жилье во втором доме передадут без отделки – это даст возможность оформить его по индивидуальному дизайн-проекту.

Среди особенностей квартир – крупноформатные окна с энергосберегающим покрытием, высокие потолки, гардеробные и ниши для шкафов, панельные радиаторы с терморегуляторами, скрытая разводка инженерных сетей.

Соседский центр, объединяющий первые два дома, станет универсальным пространством для общения, отдыха и работы: здесь разместятся коворкинг, детская игровая комната и многофункциональный зал. Автономные газовые котельные на крыше обеспечат независимость от городских сетей отопления. На первых этажах предусмотрены колясочные и комнаты гигиены.

Жители также могут приобрести кладовые помещения – они подойдут для хранения спортивного инвентаря, инструментов, мебели или стройматериалов во время ремонта. Безопасность в домах обеспечат консьерж-сервис и системы контроля доступа на каждой входной группе.

Придомовая территория будет закрыта для автомобилей и посторонних, а во дворе оборудуют воркаут-зону, универсальные спортивные площадки для командных игр – баскетбола и мини-футбола. Для автомобилистов построят наземный трехуровневый паркинг на 132 машино-места.

Ввод объектов в эксплуатацию запланирован поэтапно: первый дом – в I квартале 2027 года, второй – в IV квартале того же года, третий – в IV квартале 2028-го.

Реклама. Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент». ИНН 6685040700, ЖК «Крылья Качи», ID дома 64331, проектная декларация на федеральном портале наш.дом.рф., sinara-development.ru., erid: 2W5zFJ8c3rR