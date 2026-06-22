Лучшие на пути: ВолгаКалий определил самых профессиональных железнодорожников

Фото: Ирина СИМОНОВА

Мероприятие призвано подчеркнуть значимость высококвалифицированного труда и стимулировать развитие профессиональных компетенций работников.

Соревнования состояли из двух этапов — теоретического и практического — и позволили всесторонне оценить уровень подготовки специалистов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На теоретическом этапе участники сдавали экзамен по своей специальности. Испытание включало компьютерное тестирование, проверяющее базовые знания и понимание нормативных требований. Затем конкурсанты дали письменные ответы на сложный профессиональный вопрос и подробно описали порядок действий в нестандартных рабочих ситуациях.

Практический этап предоставил возможность каждому участнику продемонстрировать мастерство в своей специальности. Результат зависел от точности выполнения операций, соблюдения норм безопасности и эффективности работы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Конкурс проходил под внимательным наблюдением экспертной комиссии, в состав которой вошли опытные инструкторы и руководители подразделений. Эксперты оценивали не только скорость и качество выполнения заданий, но и глубину понимания технологических процессов, способность принимать взвешенные решения в условиях, приближённых к реальным.

«Такие конкурсы — это мощный инструмент развития и повышения общей безопасности производства. Разбор нестандартных ситуаций на этапе теории помогает выявить слабые места в подготовке и скорректировать обучающие программы. В итоге выигрывает всё предприятие: растёт профессионализм команды, а значит, повышается надёжность и эффективность работы железнодорожного цеха», — подчеркнул начальник службы локомотивного хозяйства ЕвроХим-ВолгаКалия Роман Аниканов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Атмосфера мероприятия отличалась духом здоровой конкуренции и взаимоподдержки. Несмотря на серьёзную борьбу за призовые места, мастера охотно делились опытом и подбадривали друг друга.

«Когда сотрудник выходит на площадку и показывает, как он умеет работать, — это лучшая форма признания его труда. Конкурс даёт каждому почувствовать: его навыки важны, его мастерство видят и ценят», — отметил машинист-инструктор локомотивных бригад службы локомотивного хозяйства ЕвроХим-ВолгаКалия Алексей Аксёнов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

ЕвроХим-ВолгаКалий благодарит всех участников конкурса за проявленный профессионализм и стремление к развитию, а экспертов — за объективную оценку и ценные замечания. Конкурс «Лучший по профессии» стал традицией и проводится ежегодно для поддержания высокого уровня квалификации сотрудников.