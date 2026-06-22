«Без слез не обошлось»: волгоградские стобалльники рассказали о подготовке к ЕГЭ-2026

Выпускники набрали сто баллов по ЕГЭ. Фото: пресс-служба комитета образования по региону.

В 2026 году копилка Волгоградской области пополнилась новыми стобалльными результатами, а некоторые ребята даже получили 200 баллов сразу по двум предметам. Выпускники поделились своими историями успеха и советами для будущих абитуриентов.

Эмоции после успеха: от слез до радости

Дарья Егорова, выпускница МОУ СШ №12, набрала максимальный балл по русскому языку. Она признается, что с трудом верила в свой успех.

- Когда увидела 100 баллов, почувствовала огромное облегчение, и, конечно же, без слез не обошлось, — рассказывает Дарья.

Егор Луговой из школы №36, также показавший блестящий результат по русскому языку, сначала не поверил своим глазам.

- Перезагрузил страницу, посмотрел еще раз и, убедившись, что это правда, очень обрадовался, — вспоминает он.

Секреты эффективной подготовки

Дарья Егорова не придерживалась строгого расписания, кроме занятий с репетиторами. Время на учебу зависело от объема домашних заданий и сложности тем.

- Мое железное правило — после 21:00 я не учусь, а посвящаю время отдыху и хобби, — отмечает выпускница.

Егор Луговой строил свой будний день так: школа, 1,5-2 часа отдыха, затем 3,5 часа подготовки. На выходных он уделял учебе 3 часа утром и 2-3 часа вечером, оставляя середину дня для прогулок с друзьями и отдыха.

- Когда сильно уставал, выделял себе 2-3 дня на полный отдых от подготовки, такое бывало примерно раз в месяц, — делится Егор.

Планы на будущее: IT-сферы привлекают стобалльников

Оба выпускника планируют связать свою жизнь с IT-сферой. Дарья Егорова хочет поступать в Казанский Федеральный Университет на ИТИС, хотя конкретную специальность еще не выбрала. Егор Луговой рассматривает IT-специальности в Волжском филиале МЭИ или ВолГТУ, так как компьютерные технологии интересовали его всю жизнь.

Помимо русского языка, Дарья сдавала профильную математику, информатику и английский. Она распределяла время интуитивно, углубляясь в тот предмет, где возникали трудности. Егор сдавал профильную математику и информатику. Он усерднее всего готовился к математике, но и остальным предметам уделял много внимания.

Главные советы будущим выпускникам

Дарья советует найти подходящий формат подготовки (онлайн-школы, репетиторы, группы, самостоятельное обучение) и внутреннюю мотивацию.

- Думаю, главная ошибка — пытаться заучить шаблоны, а не понять суть предмета, — подчеркивает она.

Егор Луговой рекомендует планировать подготовку, обязательно выделять время на отдых и не переутомляться.

- Изучайте материал постепенно, от простого к сложному, и обязательно повторяйте всю базу за 5-10 классы, — говорит Егор. Он предостерегает от сравнения себя с другими:

- Смотреть нужно только на свой результат. Даже пара «плохих» пробников не должны пугать или огорчать вас. Надо продолжать стремиться к цели и не опускать руки, потому что только веря в себя, можно достичь успеха.

Итоги ЕГЭ-2026 в Волгоградской области: число стобалльников растет

Экзаменационная кампания 2026 года идет по плану. В регионе уже 56 стобалльных результатов. Высший балл по профильной математике получили ученики гимназии №3 и лицея №3 Волгограда, а также школы №30 Волжского.

Отдельно стоит отметить 200-балльников: ученица лицея №3 набрала максимальный результат сразу по профильной математике и русскому языку. Ранее 200 баллов за русский язык и литературу получила выпускница гимназии №1.

Напомним, 100 баллов по русскому языку получили 26 человек, по литературе — 17, по химии — 9, по истории — 1. Высшие результаты показали выпускники из Волгограда, Волжского, Палласовки, Михайловки, Камышина, Фролово, Елани, Урюпинска и Жирновского района.

Основной период ЕГЭ-2026 продолжится до 9 июля. С 22 июня начались резервные дни для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине или у кого совпали даты сдачи. Для желающих улучшить результат 8 и 9 июля предусмотрены президентские дни — но учтут только результат пересдачи, а предыдущий аннулируют.

По всем вопросам родители и выпускники могут обратиться на горячую линию по телефону: 8 (8442) 606-607.