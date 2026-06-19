Министерство промышленности и торговли РФ наградило сотрудника ЕвроХим-ВолгаКалия Николая Федорцова

Фото: Ирина СИМОНОВА

Один из таких — машинист мельниц пятого разряда Николай Федорцов. Уже девять лет он управляет оборудованием, которое перерабатывает руду, превращая её в ценное сырьё. В 2026 году его достижение были отмечены почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

До трудоустройства на ВолгаКалий в 2018 году, он работал в строительной сфере — монтировал на территории комбината систему водоотведения. Поэтому с сильвинитовой фабрикой познакомился гораздо раньше: видел, как возводились первые стены, как появлялся промышленный гигант в степи. Когда открылся набор на вакансию машиниста мельниц, Николай прошёл обучение в Учебном центре предприятия, сдал экзамены и с тех пор — уже почти девять лет у мельниц.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Его смена начинается с получения наряда от начальника смены. В его зоне ответственности — контроль уровня воды, размывка сильвинита мощными струями, очистка сит, поддержание нужного режима работы мельниц. Это трудоёмкий, физически непростой процесс: профессия, по его словам, «мокрая, грязная», но интересная.

Работа машиниста мельниц — ключевое звено в технологической цепочке. Крупная фракция руды поступает на участок, а выходить должна мелкая — пригодная для флотации. От точности и внимания мельника зависит, насколько эффективно будет работать всё последующее оборудование.

В первые годы приходилось справляться со сложными ситуациями: выходили из строя насосы, приходилось вручную откачивать воду, перекручивать вентили. Сегодня фабрика активно переходит на автоматизацию, и таких случаев почти не бывает.

Николая ценят не только за профессионализм, но и за умение передавать знания. Он - наставник для новых сотрудников, обучал коллег, и сегодня с гордостью говорит о тех, кого подготовил.

«В нашей работе главные качества — терпение, ответственность и готовность помогать другим», — поделился Николай.

Стабильность, уверенность в долгосрочной работе комбината, возможность расти и учиться — вот что привлекает Николая в профессии. За годы работы он получил дополнительные квалификации: стал стропальщиком и крановщиком.

«Такие специалисты, как Николай Федорцов, — основа нашей стабильности. Его опыт, преданность делу — пример для всех сотрудников», — с гордостью отметил коллегу начальник сильвинитовой обогатительной фабрики ЕвроХим-ВолгаКалия Игорь Фоменко.