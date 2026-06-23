T2 оборудовал бесплатными точками Wi-Fi 11 салонов связи в Волгоградской области

Фото: T2

Услугой могут воспользоваться посетители 11 точек продаж: с ее помощью они останутся на связи в ситуациях, когда мобильный интернет ограничен в целях безопасности.

Т2 обеспечивает свои торговые точки в Волгоградской области стабильной сетью Wi-Fi, что позволит посетителям воспользоваться любыми интернет-сервисами вне белых списков даже в условиях ограничений. Услуга доступна в девяти салонах связи оператора в Волгограде, расположенных в ключевых локациях всех районов города: Центральном, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Тракторозаводском, Дзержинском, Кировском и других. Помимо этого, сервис доступен в двух торговых точках во Фролово и Михайловке.

В их числе монобренды по адресам:

Волгоград

– ул. Невская, 4 – ул. им. Маршала Еременко, 130 – ул. Елецкая, 10 – ул. Николая Отрады, 13 – ул. 8-ой Воздушной Армии, 48 – 64-й Армии, 24А

Фролово

– ул. Фроловская, 2/1

Михайловка

– ул. Обороны, 44/3

Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал «Госуслуги». Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами и видеосервисами. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности: трафик шифруется для защиты персональных данных пользователей. Воспользоваться Wi-Fi может любой посетитель, а не только клиент T2.

T2 реализует проект по обеспечению салонов связи бесплатными точками Wi-Fi с начала 2026 года в регионах, где в целях безопасности вводятся ограничения работы мобильного интернета. В рамках реализации инициативы компания оборудует бесплатной беспроводной локальной сетью свыше 620 торговых точек.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Даже при регулярном расширении белых списков абонентам важно сохранять доступ к широкому спектру цифровых сервисов – рабочих, образовательных и коммуникационных. Предусмотреть все пользовательские сценарии заранее практически невозможно, поэтому T2 предоставляет бесплатный Wi-Fi в офисах продаж как дополнительную возможность иметь доступ к привычным онлайн-ресурсам и решать повседневные задачи даже в периоды ограничений, вводимых в целях безопасности. Для нас важно, чтобы волгоградцы могли сохранить привычный цифровой комфорт вне зависимости от внешних обстоятельств. Сегодня проект уже реализован в нескольких регионах страны, и мы продолжаем последовательно расширять его географию, в том числе на юге России».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, erid: 2W5zFHeq8FB