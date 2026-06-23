Сотрудники ВолгаКалия в День памяти и скорби почтили память павших

Фото: Ирина СИМОНОВА

С раннего утра на предприятии звучали песни военных лет. Руководители комбината пришли к одному из главных мест ВолгаКалия – стеле Памяти, установленной в ознаменование 80-ой годовщины Великой Победы. Участники памятной акции почтили память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, поклонились в минуте молчания и возложили цветы к стеле.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В рамках всероссийской акции «Свеча памяти» работники ВолгаКалия проявили солидарность со всей страной. В назначенный час водители легковых и грузовых автомобилей, а также машинисты локомотивов дали продолжительный гудок — мощный звук, прокатившийся по всей территории предприятия, стал символом общей скорби и благодарности. По громкоговорителям прозвучал чёткий ритм метронома, с особой остротой напоминающий о той страшной войне. Тысячи сотрудников предприятия одновременно встали у своих рабочих мест, чтобы в тишине вспомнить тех, кто не вернулся с фронта, погиб в застенках лагерей, скончался от ран в госпиталях.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Делегаты ЕвроХим ВолгаКалия и ЕвроХим-ВолгаСервиса, представители профсоюзной организации вошли в число участников общегородского митинга у памятника лётчику, Герою Советского Союза М.Д. Баранову и гвардейцам-танкистам в Котельниково. Вместе с жителями города работники предприятий возложили цветы и почтили память земляков, сражавшихся за Победу.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Наши семьи хранят память о героях той войны. Среди них были и герои труда, традиции которых продолжает сегодня ЕвроХим-ВолгаКалий. Пусть мужество, самоотверженность и вера в Победу будут служить нам опорой в дальнейшей работе на благо наших детей, предприятия и страны», — сказал генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Руководители ЕвроХим ВолгаКалия, ЕвроХим-ВолгаСервиса и профсоюзной организации считают сохранение исторической памяти важной частью корпоративной культуры и поддерживают инициативы, служащие передаче патриотических ценностей в поколениях сотрудников.