В четырех районах Волгограда 22 июня массово отключат электричество

В городе обесточат десятки домов и улиц. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня 2026 года, сразу в четырех районах Волгограда обесточат десятки домов. Энергетики проведут плановые профилактические работы с Тракторозаводском, Дзержинском, Кировском и Ворошиловском районах. Горожанам заранее рекомендуют подготовиться к отключениям электричества и подзарядить гаджеты.

Тракторозаводский район

Отключения света 22 июня с 09:00 до 17:00:

ул. Брасовская – 15

ул. Франко Ивана – 8, 10, 19 (ж/д), 19

пер. Моторный – 1-17, 1а, 3а, 3б, 7-17, 8-18, 8а, 15

ул. Шурухина – МБУ Северное (служба светофоров)

ул. Коцюбинского – 3

ул. Прибайкальская – ООО МФ АдВа (вулканизация)

Ворошиловский район

Отключения света 22 июня с 09:00 до 17:00:

ул. Академика Палладина – 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62-74, 77, 1, 1а, 2-12, 2а, 3, 5, 5а, 7-13, 14, 19, 21, 21а, 21б

ул. Чистяковская – 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22

ул. Джалиля Муссы – 15, 21

ул. Перова – 15, 17, 19

ул. Гурзуфская – 5/1-5/6, 9-29, 12, 14, 16, 16/4, 16/7, 17а, 18, 20, 22-46, 31-57, 48-74

ул. Моршанская – 1-29, 4/1, 4/2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 20, 22, 24, 26

ул. Ужгородская – 1-17, 2, 4/50, 4-24, 9/1, 9/2, 15/1, 21-47, 26-52, 28а, 31-71, 43а, 58-70, 74, 79, 80, 116

ул. Дивногорская – 40-64, 66-102

ул. Татищевская – 1, 2б, 8, 10-38, 39-65, 40-68, 51, 55, 67-101

ул. Пинская – 1, 1а, 3, 3а, 4-18, 5, 7, 27, 31

ул. Ивановская – 1-27, 9а, 2-18, 22-38

ул. Морфлотская – 36-52, 46, 49-69, 58-60, 58а, 60а, 70-78, 71-91, 79, 79а, 81а, 93-99, 101-109

ул. Чугуевская – 1-11, 2-26, 10а

пер. Чугуевский – 3-9, 7а, 4-8

ул. Автозаводская – 1-21, 2-46, 7, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 50, 51а, 51б, 52-78, 52а, 53-75, 59а, 65а

ул. Славгородская – 1-10, 2а, 6а, 11-23, 12, 14-26

ул. Нефтегорская – 1-10, 5а, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, 53

ул. Красногородская – 1-14, 2а, 13-21, 14-16, 18, 20-22

ул. Феодосийская – 14а, 16а, 18, 20, 20а, 22-34, 34а, 36, 38, 40

ул. Белоглинская – 86, 88, 90, 94, 100, 100а, 102-116, 109

ул. Ейская – 17, 19, 19а, 21-27, 28-36, 29а, 32д, 29-37, 41-49, 42-52

ул. Темрюкская – 1, 4-10, 8а, 1-21, 11а

ул. Карело-Финская – 2-14, 2а, 3-15, 3а, 15, 16, 17, 17-23, 18, 19, 25

ул. Бородина – 1-21, 1г, 1/2, 1/3, 2-24, 2а, 2б, 2в, 10а, 13а, 13б, 22а

ул. Чигорина – 1б, 1/3, 2-16, 22

ул. Лобачевского – 1-11, 1д, 1е, 2-22, 2а, 9а, 14а

ул. Неждановой – 1а, 3, 5, 9, 11

ул. Верещагина – 1-9, 2-10, 6а, 8а

ул. Макаренко – 1, 2, 3-15, 5а, 12а, 13а

ул. Скрябина – 1-11, 1а, 1б, 1д, 1к, 3а, 6-19, 7а, 10-14, 18а, 19а, 21

ул. Венецианова – 1-3, 5-25

ул. Ивановского – 1-13, 2-20

ул. Рогачевская – 6, 8, 11-23

ул. Поленова – 16-26, 17-25

ул. Васнецова – 15-29

Дзержинский район

Отключения света 22 июня с 09:00 до 17:00:

ул. Кемеровская – 4-12, 5, 11, 13-19, 14-18, 20-48, 21-55, 50-72, 59-77

ул. Баженова – 16-28, 27, 29-43, 30-68, 47-67

ул. Хуторская – 52, 55, 56, 56/1, 58, 60, 62, 63-67, 64, 66, 69-77, 72, 78, 80, 82, 87-101, 101а

пер. Жмеринский – 5, 14, 16, 17, 19

ул. Жмеринская – 2-8, 3, 7, 7а, 9, 14, 18, 22

ул. Полоцкая – 22-28, 28а, 30-40, 23-29, 35, 42-44, 50-58

ул. Полины Осипенко – 47-67, 67а, 69-79

ул. Раздольная – 25-41, 41а, 42-70, 43, 49, 51, 55, 80-82

ул. Бугская – 1-17, 2-26, 21-25

ул. Продольная – 96-100, 101-107, 137-165, 150-176

ул. Сестрорецкая – 30-44, 31-65, 48-60, 64-68

ул. Римского-Корсакова – 29, 33, 33а, 37, 37а, 42

ул. Халтурина – 43, 47

ул. Сульская – 29-53, 53а, 55-65, 34-56, 56а, 58-72, 72а

ул. Куринская – 38-46, 45-57, 46а, 48, 48а, 50-60, 57а, 59, 61, 61а

ул. Братьев Толмачевых – 1а, 1б, 1в, 1г

ул. Полковника Батюка – 1а, 1в, 47

ул. Колесникова – 1а

ул. Хорошева – 1-7, 7а, 9

ул. Гурова – 1 (ГК Автотурист-2), 2а

ул. Миусская – 33-67, 38-66, 66а

ул. Университетская – 1-9, 9а, 11, 2-6, 6а, 8-12, 12

ул. Толбухина – 21-31, 31а

ул. Савкина – 13

ул. Пирогова – 1-33, 2-14, 12а, 14а, 16-22

ул. Туапсинская – 1-11, 2а, 2б, 2г, 2-10

ул. Докучаева – 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1-11, 2, 4-24

ул. Зеленогорская – 13, 17

Кировский район

Отключения света 22 июня с 09:00 до 16:00:

ул. Южнобережная – 1-9, 2-14

ул. Генерала Доватора – 27-37, 32-44

ул. Розовая – 65.