Дорожный конфликт под Волгоградом закончился стрельбой, двое ранены

Полиция ищет фигурантов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоаннинском районе Волгоградской области дорожный конфликт перерос в стрельбу, в результате чего двое мужчин получили ранения. Полиция активно разыскивает троих человек, предположительно причастных к инциденту, среди них есть и женщина, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону. В местных пабликах активно обсуждаются все детали случившегося.

Инцидент случился в ночь на 19 июня 2026 года. По предварительным данным, причиной конфликта стало ДТП в Алексеевском районе. Сообщается, что водитель отечественной легковушки не уступил дорогу иномарке, которая имела преимущество проезда. Вместо того чтобы дождаться оформления аварии, предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.

Однако пострадавший водитель иномарки не стал ждать и решил самостоятельно найти скрывшийся автомобиль. Поиски привели его в Новоаннинский район: автомобиль обнаружили в поле, недалеко от хутора. Именно там и разгорелся конфликт, который закончился криминалом.

Как выяснили правоохранители, в ходе этой ссоры один из участников достал огнестрельное оружие – предположительно, охотничье ружье – и произвел выстрел в сторону своих оппонентов. Двое жителей Алексеевского района получили травмы

Сотрудники полиции, получив информацию о пострадавших и обстоятельствах их травм, оперативно установили, что ранения получены именно в ходе этого дорожного конфликта со стрельбой. В связи с произошедшим правоохранительные органы возбудили уголовное дело

В настоящее время ведется активная работа по установлению всех участников инцидента и выяснению полных обстоятельств произошедшего. Полиция призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом правоохранителям.