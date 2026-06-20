Поезд столкнулся с грузовиком. Фото: ЮТП

Пассажирский поезд №42 Астрахань – Волгоград вечером 20 июня 2026 года столкнулся с грузовиком DAF на железной дороге в Астраханской области. ДТП случилось на железнодорожном переезде перегона Владимировка – Покровка. Кабину большегруза сильно покорежило. Водитель погиб на месте столкновения. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

- Допущен сход локомотива одной колесной парой, - рассказали в ведомстве.

Кабину большегруза смяло. Фото: ЮТП

По предварительным данным Астраханской Госавтоинспекции, водитель большегруза пытался пересечь пути на запрещающий сигнал семафора прямо перед приближающимся поездом. Грузовик DAF ехал из Волгограда в Ахтубинск. Машинист применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось, расстояние между поездом и оказавшимся на его пути автомобилем было слишком мало. От полученных травм водитель грузовика 1963 года рождения погиб на месте.

Колесная пара сошла с рельсов. Фото: ЮТП

Локомотивная бригада и пассажиры поезда Астрахань – Волгоград в ДТП с грузовиком не пострадали. Пассажирский поезд задержан в пути на четыре часа. В Волгоград состав должен был прибыть в 22 часа 20 июня. На движение других поездов ЧП на железной дороге почти не повлияло.

- Поезд № 42 сообщением Астрахань - Волгоград, задержанный в результате ДТП на переезде, отправился с задержкой около 4 часов, - рассказали в ПривЖД. - Кроме того, более чем на два часа был задержан поезд № 294 Астрахань - Волгоград (прицепная группа в составе поезда Саратов - Анапа).

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которые застряли в пути.

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