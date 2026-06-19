Сердце Саши кричит о помощи: 8-летней девочке из Волгограда нужно 5 млн рублей на операцию в Италии

Девочке требуется срочная операция. Фото предоставлено героями публикации.

Жизнь маленькой Саши из Волгограда похожа на бесконечное испытание. Сейчас ей всего 8 лет, но за плечами уже целых семь операций на открытом сердце. Мама Ксения рассказала сайту volgograd.kp.ru, что сейчас девочке требуется срочная операция стоимостью 5 миллионов рублей.

Путь через испытания: от надежды до грани

- Сашенька — мой долгожданный ребенок, которого я ждала восемь лет, — с нежностью, но и с болью в голосе рассказывает Ксения. К сожалению, дочка родилась с очень сложным врожденным пороком сердца, который с первых дней стал главной борьбой их семьи.

Первые операции Саши проходили успешно, даря семье надежду. Но в 2020 году, когда они поехали в Берлин на операцию по пластике клапана, все пошло не по плану. Врачи были вынуждены заменить клапан на механический. В ходе сложного вмешательства был поврежден АВ-узел, что вызвало полную блокаду сердца. Тогда Саше установили кардиостимулятор – еще один шаг в ее непростой жизни.

Фото предоставлено героями публикации.

Несмотря на все эти трудности, семья не сдавалась. В 2022 году они снова отправились в Берлин, веря, что это будет заключительный этап лечения – операция Фонтена. После тщательного обследования медики подтвердили, что сердце Саши готово к этой сложной процедуре. Операция длилась более 12 часов, и, казалось, вот оно – долгожданное избавление.

Но судьба распорядилась иначе.

- Пять дней моя девочка боролась за жизнь, — вспоминает Ксения те страшные мгновения. Организм маленькой Саши не смог адаптироваться к новым условиям, и врачам пришлось разобрать Фонтен и вернуть все обратно. Дополнительно ей выполнили пластику ветвей сосудов. После этого Сашу ждали два месяца в реанимации, наполненные нечеловеческими испытаниями.

- За это время мы пережили страшные осложнения: остановку сердца, остановку дыхания, диализ, проблемы с почками, печенью и поджелудочной железой. Саша была буквально на грани жизни и смерти, — голос Ксении дрожит, когда она вспоминает эти кошмарные дни.

Чудо и новая битва за дыхание

К счастью, произошло настоящее чудо – маленькая Саша смогла справиться. Она выдержала все. Прошло четыре года после тех страшных событий, и девочка восстановилась, казалось бы, обретая силы. Но болезнь, увы, снова дает о себе знать. Состояние Саши ухудшается. Уровень сатурации, который раньше держался около 84%, сейчас опускается до критических 74–78%. Это очень низкие показатели, которые говорят о том, что организм ребенка недополучает жизненно важный кислород.

Мама Ксения признается, что ей невероятно страшно снова отдавать дочку на операцию. Это огромный риск после всего, что они пережили. Но это единственный шанс.

- Мне очень страшно снова отдавать дочку на операцию, но это ее шанс жить, полноценно дышать, чтобы все органы получали кислород, и у нее была возможность расти и развиваться, — говорит Ксения, ее слова звучат как молитва.

Последняя надежда – Италия и сбор средств

Надежда пришла из Италии. Известный доктор Виталий Пак готов выполнить решающую коррекцию порока сердца. Он ждет Сашу в сентябре или октябре 2026 года в городе Масса. Это последний шанс на то, чтобы Саша смогла жить полноценной жизнью, без постоянной борьбы за каждый вдох.

Фото предоставлено героями публикации.

Однако, как это часто бывает, на пути к спасению стоит огромная сумма. Стоимость лечения составляет 55 000 евро, что на сегодняшний день эквивалентно примерно 5 115 000 российским рублям. Мама Ксения ведет сбор средств самостоятельно, но пока удалось собрать всего 16% от необходимой суммы.

Семья Саши будет благодарна любой помощи. Каждый, кто может внести свой вклад, дает этой мужественной девочке шанс на светлое будущее, которого она так заслуживает.