ВолгаКалий торжественно отмечает День России

Фото: Ирина СИМОНОВА

Рабочий день в преддверии этого важного события начался с «красного наряда». Представители Совета молодежи ВолгаКалия поздравили коллег, спускающихся на смену в рудник, заступающих на дежурство у оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики, и вручили всем нагрудные ленточки в цветах российского флага.

Фото: Ирина СИМОНОВА

К этому дню градообразующий комбинат украсил производственные корпуса, технику и социальные объекты. Флаги, яркие плакаты с поздравлениями встречали коллектив на всех проходных и контрольно-пропускных пунктах комбината. Российский флаг, символизирующий гордость и приверженность коллектива патриотическим ценностям, сотрудники предприятия установили на самой высокой точке комбината - на копре скипового ствола рудника.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сделать этот день торжественным и радостным постаралось и партнерское предприятие ЕвроХим-ВолгаСервис. Главная столовая комбината, офис ВолгаСервиса в Котельниково и даже спецодежду сотрудники этого предприятия оформили плакатами, флагами и лентами-триколор.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Жители Котельниково бережно хранят память о героическом прошлом своей малой Родины и чтят подвиги своих прадедов. Героическая сталинградская земля славится отважными воинам-защитниками, истинными патриотами, которые вносят свой вклад в укрепление Отечества достижениями в труде, науке, искусстве.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Портреты заслуженных деятелей науки, искусства, героев Великой Отечественной войны украсили автобусные остановки на самом предприятии и в жилых районах «Восточный» и «Дубовая роща», построенных ВолгаКалием для семей сотрудников.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Объединенная профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия посвятила Дню России самое масштабное спортивное событие года. Шестая корпоративная Спартакиада ВолгаКалия открылась под знаком Дня России и единения многонациональных народов российского государства.

«В этот день мы чествуем богатую историю Отечества, его вековые традиции, силу духа и единство многонационального народа. Мы гордимся тем, что живем и работаем в России!», - поздравил свой коллектив генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.