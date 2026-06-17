«Ростелеком» и «25/7» будут совместно работать над цифровизацией апарт-отелей

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Компании будут совместно развивать и внедрять цифровые решения для отелей — от системы управления объектами до облачных сервисов и аналитики.

Партнеры будут взаимодействовать в области разработки и внедрения современных ИТ-инструментов для автоматизации управления апарт-отелями, входящими в периметр «25/7», включая инвестиционные проекты, приобретенные розничными покупателями. В перспективе сотрудничество предусматривает внедрение системы управления гостиницей, бронирования и приема гостей «Цифровой отель», подключение облачных платформ для хранения данных и обмена информацией. Отдельное внимание будет уделено информационной безопасности, а также возможности применения технологий искусственного интеллекта и интернета вещей для повышения эффективности управления гостиничными объектами. Кроме того, соглашение предусматривает развитие всей необходимой цифровой инфраструктуры, в том числе подключение к сетям связи, поставку оборудования, техническую поддержку и мониторинг работы систем.

Для реализации совместных проектов партнеры планируют использовать отечественные программные продукты в целях усиления цифрового суверенитета индустрии.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»:

«“Ростелеком“ выстраивает взаимодействие с ключевыми отраслевыми игроками, чтобы максимально точно отвечать на потребности рынка, предоставляя партнерами и клиентам глубокую, основанную на практике цифровую экспертизу. Сотрудничество с компанией „25/7“, позволит внедрять цифровые инструменты на гостиничных объектах различного масштаба для повышения эффективности бизнес-процессов туристической отрасли. Мы также планируем совместно работать над повышением конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности объектов недвижимости, интегрируя современную цифровую инфраструктуру уже на этапе проектирования. Это станет важным шагом для создания комфортной и технологичной среды для жителей и гостей комплексов».

Мария Онучина, генеральный директор ООО «25/7»:

«Для “25/7” стратегическое партнерство с “Ростелекомом” — это отличная возможность совместными усилиями создать универсальный технологический продукт для реализации и последующего управления гостиничными проектами различной направленности — от городских монопроектов до курортной недвижимости, реализуемой в качестве доходных инвестиционных продуктов частным лицам. Мы рассчитываем, что практический опыт “25/7” и цифровые компетенции “Ростелекома” позволят внедрить лучшие практики управления и сформировать бесшовный, безопасный и прозрачный сервис для собственников и гостей — от организации и строительства слаботочных сетей в рамках девелоперского цикла до приветственного сообщения на ТВ-экране при заселении гостя в номер. Это особенно важно, учитывая текущий тренд на технологический суверенитет, оптимизацию девелоперских бюджетов на этапе строительства и последующего операционного управления, а также повышение безопасности защиты персональных данных собственников и гостей наряду с обеспечением максимально прозрачной отчетности перед потенциальными инвесторами».

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