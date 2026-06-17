ВолгаКалий поддержал воскресную школу в Котельниково

Фото: Ирина СИМОНОВА

В рамках поддержки духовно нравственного воспитания подрастающего поколения в преддверии Дня России предприятие передало школе комплект современного мультимедийного оборудования. Сотрудники IT-службы ВолгаКалия подобрали для детей качественный широкоформатный экран ТВ, ноутбук, принтер, музыкальную колонку, необходимые комплектующие и расходные материалы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Оборудование настоятелю прихода отцу Олегу и юным воспитанникам школы передал начальник отдела информатизации ЕвроХим-ВолгаКалия Роман Куфин: «Надеемся, что эта техника поможет преподавателям сделать занятия интереснее и доступнее, а детям — лучше усваивать материал и раскрывать свои таланты».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Новое оборудование существенно расширит образовательные и творческие возможности воскресной школы. Проектор и экран позволят наглядно демонстрировать учебные материалы, фильмы и презентации — это сделает занятия более увлекательными и понятными для детей. Ноутбук станет основной рабочей станцией для подготовки уроков, поиска информации и создания методических материалов. Принтер поможет оперативно распечатывать раздаточные листы, задания и иллюстрации. Музыкальная колонка пригодится для проведения концертов и праздничных мероприятий.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Поддержка исконно российских ценностей — часть социальной политики ЕвроХим ВолгаКалия. Предприятие стремится не только развивать территорию присутствия, но и способствовать сохранению и передаче из поколения в поколение духовных традиций, формированию у детей и подростков уважения к культурному и историческому наследию страны.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Для нас важно поддерживать инициативы, которые работают на будущее — на воспитание высокообразованных, духовно зрелых людей. Воскресная школа — это пространство, где ребёнок учится добру, ответственности, уважению к истории и традициям своей страны. Мы рады внести свой вклад в этот процесс», — отметил генеральный директор ЕвроХим ВолгаКалия Сергей Ширяев.