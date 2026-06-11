В Пимено-Черни масштабные пожарно-тактические учения

Фото: Ирина СИМОНОВА

Это была учебная тревога - пожарно-тактические учения прошли на территории Общежития № 6. Цель – отработать действия персонала и экстренных служб в случае реального возгорания, чтобы подготовить людей к ситуациям, в которых каждая секунда на счету.

По легенде возгорание в жилом блоке произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Автоматическая пожарная сигнализация оповестила диспетчера, и персонал общежития начал чётко отработанные действия по эвакуации. Тридцать жильцов вывели в безопасную зону менее чем за три минуты.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Пожарные расчёты в полной экипировке провели разведку в условиях сильного задымления, спасли условно пострадавшего и полностью потушили очаг возгорания с применением пенного и водяного режимов.

Специалисты проверили все аварийные выходы, пути эвакуации, протестировали систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

К проведению учений привлекли силы и средства 100-й пожарно-спасательной части ФПС ГПС «Управление ДП ФПС ГПС № 5», 42-й пожарно-спасательной части 4-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, Отряд охраны ФГУП № 4 «Охрана Росгвардии». Впервые к тренировке присоединилась Добровольная пожарная команда Пимено-Чернянского сельского поселения. Это подчеркивает высокий уровень взаимодействия между аварийно-спасательными подразделениями при чрезвычайных ситуациях.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В ходе учений задействовали четыре единицы пожарной техники. Одну автоцистерну, подающую 40 литров огнетушащих средств в секунду, предоставила сотая пожарно-спасательная часть и такую же — сорок вторая. Авторазливочная станция поступила от добровольной пожарной команды и один трактор с бочкой — для подвоза воды в условиях ограниченного доступа.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Такие учения — не формальность, а подготовка к ситуации, которая может возникнуть в жизни. Сегодняшняя тренировка показала: каждый знает, что делать, но этот навык надо доводить до автоматизма, чтобы во внештатной ситуации не тратить драгоценные секунды, ведь они могут сберечь жизнь и здоровье», — прокомментировал начальник отдела по пожарному надзору, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЕвроХим-ВолгаКалия Владислав Баленко.