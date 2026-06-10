ЕвроХим-ВолгаКалий чествует химиков

Фото: Ирина СИМОНОВА

С утра работников сильвинитовой обогатительной фабрики ожидало поздравление на свежем воздухе: артисты Котельниковского дома культуры исполнили музыкальные номера прямо перед административно-бытовым комплексом. Здесь же химиков лично поблагодарили начальник сильвинитовой обогатительной фабрики Игорь Фоменко, начальник централизованного отдела технического контроля – испытательного центра Анастасия Машинина и председатель объединенной профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Ольга Косарева.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Торжество продолжилось в Центре Досуга и Кино города Котельниково, где посетители смогли увидеть праздничный концерт: музыкальные и танцевальные номера местных творческих коллективов подарили зрителям яркие эмоции.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Кроме того, всех гостей ждали угощения, которые приготовил ЕвроХим-ВолгаСервис.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Ключевым моментом события стало награждение передовиков производства. За выдающиеся результаты в работе, внедрение рационализаторских предложений и многолетний добросовестный труд сотрудники получили благодарность руководителей и корпоративные награды.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«День химика — это возможность ещё раз подчеркнуть сплочённость работников нашего предприятия, — отметил генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. — Благодарю каждого за труд и преданность делу. Вместе мы продолжим двигаться вперёд, реализуя новые амбициозные проекты».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Уже третий год роль организатора радостного события играет профсоюз.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Именно его комитет выступил с инициативой чествования химиков ВолгаКалия в их профессиональный праздник.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Наш коллектив не просто команда профессионалов, а настоящая семья, где ценят опыт старших поколений и поддерживают инициативу молодёжи, — прокомментировала председатель объединенной профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Ольга Косарева. — Профсоюз будет и дальше делать всё возможное, чтобы укреплять корпоративный дух, заботиться о социальных гарантиях и создавать условия для достойной работы и отдыха наших сотрудников. Пусть успехи каждого из нас становятся успехами предприятия, а успехи предприятия — нашей общей гордостью!».

Фото: Ирина СИМОНОВА

День Химика ещё раз подтвердил, что сила «ЕвроХим ВолгаКалия» — в его команде: опытных наставниках, талантливых инженерах, ответственных рабочих и перспективных молодых специалистах.