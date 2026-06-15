Диалог без границ: Будущее высшей школы обсудили в Волгограде

В Волгограде прошла региональная сессия Всероссийского форума преподавателей высшей школы «Академическое сообщество». Фото: Егор Козорезов

В Волгоградском государственном университете стартовала региональная сессия Всероссийского форума преподавателей высшей школы «Академическое сообщество». Форум объединил преподавателей, представителей вузов, органов власти, общественных объединений и деловых кругов для обсуждения актуальных вопросов развития высшего образования. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В работе региональной сессии приняли участие делегаты из более чем 25 субъектов Российской Федерации - Якутии, Татарстана, Санкт-Петербурга, Севастополя, Челябинской области, Кабардино-Балкарии, Донецкой Народной Республики, Мордовии, Удмуртии и других регионов страны. Такой масштаб показывает, насколько важны для педагогов вопросы внедрения новых технологий, развития цифровых компетенций и этичного использования искусственного интеллекта.

Форум объединил представителей вузов, органов власти, общественных объединений и деловых кругов. Фото: Егор Козорезов

ВАЖНОСТЬ ОБМЕНА ОПЫТОМ

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова в приветственном слове отметила важность выездных форумов, поскольку они делают профессиональный диалог доступнее для регионов и помогают вузам напрямую обмениваться опытом.

- Когда мы выезжаем в округа, мы создаем больше возможностей для преподавателей. Не все могут приехать в Москву, а региональные сессии позволяют обмениваться практиками, обсуждать реальные проблемы и находить решения ближе к тем, кто каждый день работает со студентами. Перед высшей школой стоит важная задача — раскрывать потенциал каждого человека, развивать его таланты, воспитывать патриотичную и социально ответственную личность, — подчеркнула Ольга Викторовна.

Ключевым направлением деловой программы стали вопросы внедрения передовых технологий. Фото: Егор Козорезов

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ МЕНЯЮТ РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Ключевым направлением деловой программы стали вопросы внедрения передовых технологий в сферу образования и науки, а также формирование новых компетенций, этических норм и стандартов. Председатель Координационного совета организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» Елена Ляпунцова подчеркнула, что современный вуз должен не просто подстраиваться под изменения, но и учить студентов ответственно использовать новые инструменты.

- Сегодня преподавательское сообщество находится в точке, где технологии уже невозможно рассматривать как внешнее дополнение к образовательному процессу. Искусственный интеллект, цифровые инструменты и новые стандарты меняют не только методы работы, но и саму роль преподавателя. Наша задача — сохранить академические ценности, качество образования и личностное развитие студента, одновременно научившись использовать новые инструменты профессионально, этично и результативно, — отметила Елена Вячеславовна.

Общее фото участников региональной сессии перед Волгоградским государственным университетом. Фото: Егор Козорезов

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ

В ходе мероприятия заместитель Председателя Координационного совета «Лиги Преподавателей Высшей Школы» и член Общественного совета при Минобрнауки России Юлия Белозерова презентовала новый проект организации — «Базу промптов для преподавателей высшей школы», которая размещена в открытом доступе на сайте Национального реестра инновационных методов и технологических решений в сфере образования (РИМИТРО) rimitro.ru. Это удобный каталог готовых запросов для популярных нейросетей. База разработана специально для оптимизации учебной, методической и организационной деятельности педагогов.

Также участие в обсуждении актуальных тем приняли: заместитель председателя Волгоградской областной Думы Дмитрий Калашников, президент Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата», член Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Вадим Ткаченко, заместитель председателя комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Волгоградской городской Думы, председатель Волгоградского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Удахин, член руководства Комитета по предпринимательскому образованию ОПОРЫ РОССИИ Оксана Лазарева, доктор экономических наук, доцент, проректор по стратегическому развитию Волгоградского государственного университета Валентин Дзедик, доктор педагогических наук, профессор, директор Института истории, международных отношений и социальных технологий вуза Ирина Власюк.

Площадка вуза стала центром масштабного федерального обсуждения. Фото: Егор Козорезов

ЦЕНТР МАСШТАБНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

По словам ректора ВолГУ Аллы Калининой, проведение региональной сессии на базе университета — это событие особой важности. Площадка вуза стала центром масштабного федерального обсуждения, где коллеги из разных уголков страны затронули темы трансформации высшей школы, научной деятельности, воспитательной работы и укрепления связей университетов с обществом.

Важной частью деловой программы стала проектная сессия «Клуб проводников смыслов». Ее модераторами выступили проректор по воспитательной работе и молодежной политике вуза Павел Переходов и заведующая кафедрой психологии и социальной работы Ольга Андрющенко. В интерактивном формате участники разделились на команды. Под руководством модераторов они искали способы наладить эффективную коммуникацию и взаимопонимание внутри университетского сообщества.

Выездные форумы помогают вузам напрямую обмениваться опытом. Фото: Егор Козорезов

Участники региональной сессии также получили свидетельства о повышении квалификации. Они были вручены в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Передовые технологии в образовании: компетенции, этика, стандарты». Ожидается, что по результатам конференции будет издан сборник тезисов докладов с последующим размещением в Научной электронной библиотеке РИНЦ.

Важной частью программы стали экскурсии по университету. Гости посетили музей и посмотрели экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Этот визит стал естественным продолжением разговора о воспитательной миссии: он наглядно показал, как важно сохранять историческую память, и какую ответственность несет педагог перед новыми поколениями.

Сессия доказала, что форум «Академическое сообщество» — это не просто площадка для дискуссий, а рабочий инструмент, который объединяет экспертов, бизнес, профессиональные сообщества и вузы в целях развития высшей школы.