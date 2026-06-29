EVOLUTE – один из бессменных лидеров рынка электромобилей в России по итогам пяти месяцев 2026 года

Фото предоставлено: ООО «Арконт ЯЛР»

По итогам пяти месяцев 2026 года бренд лидирует в категории электромобилей, при этом удерживает 2-е место среди всех брендов на новых источниках энергии, уступая только премиальному бренду VOYAH. Два флагманских продукта EVOLUTE вошли в ТОП-10 наиболее востребованных моделей в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) на российском рынке.

Фото предоставлено: ООО «Арконт ЯЛР»

EVOLUTE В ЯНВАРЕ – МАЕ 2026 ГОДА:

EVOLUTE — бренд №1 в России в сегменте полностью электрических автомобилей по итогам продаж за пять месяцев 2026 года*.

4 856** реализованных единиц с начала 2026 года.

2-е место среди всех брендов в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) по суммарным продажам с начала 2026 года.

17,1% — рыночная доля бренда в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) по итогу пяти месяцев 2026 года.

2 модели бренда в ТОП-10 в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) на российском рынке с начала 2026 года.

EVOLUTE i-JOY: ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Городской электрический кроссовер нового поколения EVOLUTE i-JOY сохраняет уверенное первенство в сегменте полностью электрических автомобилей. Модель опережает всех конкурентов по числу новых регистраций по итогам первых пяти месяцев 2026 года, демонстрируя устойчивый спрос на доступный и современный российский электромобиль.

1 323 реализованных единиц модели с начала текущего года.

34,3% — рыночная доля i-JOY в российском сегменте полностью электрических автомобилей по суммарным продажам с начала 2026 года.

1-е место среди полностью электрических моделей по продажам в России с января по май 2026 года.

EVOLUTE i-SPACE: КЛЮЧЕВОЙ ДРАЙВЕР РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ НА НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ / НАРОДНЫЙ ГИБРИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Полноразмерный гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE сохраняет прочные позиции на рынке автомобилей на новых источниках энергии — по итогам продаж за первые пять месяцев 2026 года занимает первое место среди моделей массового сегмента на новых источниках энергии***. Модель, выпускаемая в России с постоянно растущей степенью локализации, привлекает покупателей выгодным сочетанием технологичности, практичности и высокого уровня комфорта. Богатое оснащение и наличие полного привода обеспечивают уверенную эксплуатацию в любых дорожных и климатических условиях.

3 405 реализованных единиц с начала текущего года.

12% — рыночная доля в российском сегменте гибридов по суммарным продажам с начала 2026 года.

1-е место среди всех автомобилей массового сегмента на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) ***.

2-е место среди всех моделей в сегменте автомобилей на новых источниках энергии (электромобили + гибриды) по суммарным продажам с начала 2026 года.

Все новости и подробная информация о моделях бренда доступна на официальном сайте EVOLUTE .

В Волгограде приобрести автомобиль и получить всю интересующую информацию можно в Evolute Арконт по адресу: просп. имени В.И. Ленина, 113Д. Контактный телефон: + 7 (8442) 20-02-10. График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00. Дополнительная информация – на сайте.

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*По данным о продажах новых автомобилей за январь-май 2026 года, тип топлива: (электричество ( электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».

** По данным о продажах новых автомобилей за январь-май 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».

***Сегментация бренда EVOLUTE — массовый сегмент.