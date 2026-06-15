Эскперты ВолгаКалия оценили навыки будущих горняков Волжского техникума

Фото: Ирина СИМОНОВА

В 2021 году ЕвроХим-ВолгаКалий совместно с Волжским политехническим техникумом открыли первое в Волгоградской области горное направление подготовки студентов, и вот выпускники уже вышли на финишную прямую.

Фото: Ирина СИМОНОВА

С 1 по 4 июня на базе Волжского политехнического техникума прошел демонстрационный экзамен первого выпуска по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Студенты показали практические навыки, необходимые для работы на горнодобывающем предприятии.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Программа экзамена включала выполнение заданий по двум ключевым модулям: организация и контроль технологических процессов горных и взрывных работ в соответствии с технической и нормативной документацией, а также обеспечение функционирования системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на участке.

Особый интерес у участников и экспертов вызвала практическая часть первого модуля: установка крепи в модель шахты. После практической отработки студенты успешно составили наряд-допуск на работы повышенной опасности в рамках второго модуля.

«Путь подготовки специалистов для подземной промышленности оказался тернистым, но невероятно увлекательным. Демонстрационный экзамен показал, что ребята готовы к реальным вызовам. Мы довольны результатами первого выпуска», - рассказала начальник управления оценки, обучения и развития персонала – руководитель учебного центра ЕвроХим-ВолгаКалия Марина Зезекало.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Впереди у студентов не менее важный этап — защита выпускной квалификационной работы. Однако, первый опыт проведения демоэкзамена доказал эффективность сотрудничества техникума и предприятия в подготовке востребованных кадров для горной отрасли.

«Для нас это честь - готовить кадры для такого амбициозного проекта. Сотрудничество с ВолгаКалием позволяет выпускать студентов не просто с дипломом, а с набором компетенций, востребованных здесь и сейчас», - отметил директор Волжского политехнического техникума Сергей Саяпин.