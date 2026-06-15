Эскперты ВолгаКалия оценили навыки будущих горняков Волжского техникума

В 2021 году ЕвроХим-ВолгаКалий совместно с Волжским политехническим техникумом открыли первое в Волгоградской области горное направление подготовки студентов, и вот выпускники уже вышли на финишную прямую.
С 1 по 4 июня на базе Волжского политехнического техникума прошел демонстрационный экзамен первого выпуска по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Студенты показали практические навыки, необходимые для работы на горнодобывающем предприятии.
Программа экзамена включала выполнение заданий по двум ключевым модулям: организация и контроль технологических процессов горных и взрывных работ в соответствии с технической и нормативной документацией, а также обеспечение функционирования системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на участке.
Особый интерес у участников и экспертов вызвала практическая часть первого модуля: установка крепи в модель шахты. После практической отработки студенты успешно составили наряд-допуск на работы повышенной опасности в рамках второго модуля.
«Путь подготовки специалистов для подземной промышленности оказался тернистым, но невероятно увлекательным. Демонстрационный экзамен показал, что ребята готовы к реальным вызовам. Мы довольны результатами первого выпуска», - рассказала начальник управления оценки, обучения и развития персонала – руководитель учебного центра ЕвроХим-ВолгаКалия Марина Зезекало.
Впереди у студентов не менее важный этап — защита выпускной квалификационной работы. Однако, первый опыт проведения демоэкзамена доказал эффективность сотрудничества техникума и предприятия в подготовке востребованных кадров для горной отрасли.
«Для нас это честь - готовить кадры для такого амбициозного проекта. Сотрудничество с ВолгаКалием позволяет выпускать студентов не просто с дипломом, а с набором компетенций, востребованных здесь и сейчас», - отметил директор Волжского политехнического техникума Сергей Саяпин.