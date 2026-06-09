Их укрытие уничтожили, а мать пропала: щенков енотовидной собаки выхаживают волгоградские волонтеры

Фото: центр "Птичий остров".

В центр реабилитации диких животных «Птичий остров» в Волгограде привезли крошечных щенков енотовидной собаки из Астраханской области. Девять малышей никогда не смогут вернуться в дикую природу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на волонтеров.

Щенки, которые только-только открыли глазки, оказались без матери после того, как во время покоса камыша и травы рабочие случайно разрушили их гнездо. Где их мать - неизвестно. Возможно, она погибла, или убежала, но так и не смогла вернуться к своим детенышам из-за уничтожения укрытия. Люди, обнаружившие беспомощных малышей, осознали, что без матери они погибнут от голода и холода за считанные часы. Они передали щенков волонтерам, а те, в свою очередь, доставили их в волгоградский центр.

Сейчас эти маленькие зверьки находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. Им организовали искусственное вскармливание и делают все возможное для их выживания и роста. Несмотря на слабость, щенки борются за жизнь, а команда центра делает все, чтобы они окрепли.

- Эти щенки не смогут вернуться в природу. Енотовидная собака - это чужеродный вид, который был искусственно завезен человеком туда, где его никогда не было в естественной природе. И теперь он наносит серьезный урон местным экосистемам, - рассказала руководитель центра Алина Ерина.

Однако и центр, где в основном содержат пернатых, не рассчитан на пожизненное содержание девяти взрослых особей – ресурсы, вольеры и время ухода ограничены. Поэтому, когда щенки подрастут, окрепнут и пройдут все ветеринарные процедуры, для них будут искать надежные частные руки.

- Мы не оставим их. Мы вырастим, вылечим и поможем найти дом, – заверяют сотрудники центра, надеясь на поддержку людей.

Если вы хотите помочь Центру «Птичий остров» в их благородном деле, вы можете поддержать его финансово или кормами. Сейчас особенно нужны заменитель молока, специализированные смеси и теплые лежанки. А если среди ваших знакомых есть те, кто готов предоставить таким животным ответственный дом с просторным вольером, свяжитесь с центром напрямую.