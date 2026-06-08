Билайн открыл бесплатный Wi-Fi в 20 салонах в Волгоградской области

Фото: Билайн

Теперь она доступна в 12 офисах в Волгограде, 3 салонах в городе Волжский. По одному офису с доступом к «Управляемому Wi-Fi» запущено городах Урюпинск, Жирновск, Камышин, Палласовка, Фролово.

Теперь каждый посетитель может бесплатно и без ограничений по трафику выйти в интернет — прямо в салоне связи, не расходуя свой пакет. Авторизация при подключении проходит по номеру телефона.

Wi-Fi работает на высокой скорости и доступен как клиентам Билайна, так и пользователям других операторов. Это особенно важно для тех, кто оказался без связи, например, в зоне блокировок, приехал из другого региона или просто ищет стабильный доступ к цифровым сервисам: госуслугам, банковским приложениям, месенджерам и др.

«Наши салоны – это не просто точки продаж. Мы хотим, чтобы каждый человек мог в любой момент зайти в салон Билайна, воспользоваться Wi-Fi и получить доступ к необходимым цифровым сервисам. Таким образом, мы стараемся сделать обслуживание еще удобнее и оказать реальную поддержку нашим клиентам. В ближайшее время услуга «Управляемый Wi-Fi» появится еще в нескольких салонах Волгограда, а также в Котельниково и Дубовке», — сказал директор Волгоградского отделения Билайна Егор Лопушков.

В офисах Билайна Волгоградской области посетители могут выбрать современную технику (смартфоны, наушники, модемы, планшеты и др.) по доступной цене, подключить в одном месте домашний интернет, Билайн ТВ, облачное хранилище, ЕСИМ. А также получить консультацию по подключению подписок (так в Билайне называются тарифы).

Например, если подключить подписку bee HIT , то получишь терабайт интернета (это 1024 ГБ), 200 минут и 200 смс. Для новых абонентов первые 6 месяцев абонентская плата составит всего 300 рублей в месяц.

В Волгоградской области Wi-Fi работает по адресам:

· г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9, ТЦ «Ворошиловский»

· г. Волгоград, ул.30-летия Победы, 21, ТРЦ «Парк Хаус»

· г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110 б, «ТРК Мармелад»

· г. Волгоград, пл. Дзержинского, д. 1Б, ТЦ «Диамант»

· г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 54Б, ТРК «Европа СитиМолл»

· г. Волгоград, ул. Им М. Еременко, д. 130

· г. Волгоград, пр-т Героев Сталинграда, д. 3

· г. Волгоград, пр-т. Героев Сталинграда, д. 52

· г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской Дивизии, д. 9А

· г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 9

· г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, д. 100

· г. Волгоград, Университетский пр-кт, д. 107, ТРЦ «Акварель»

· г. Волжский, ул. имени Ф.Г. Логинова, д. 2Б

· г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 8

· г. Волжский, ул. Мира, д. 74А

· г.Урюпинск, ул. Штемено, д.2в

· г. Жирновск, ул. Ломоносова, д. 52/2

· г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 101/3

· г. Палласовка, ул. Коммунистическая, д. 27

· г. Фролово, ул. Народная, д. 25

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