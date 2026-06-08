Лучшие из лучших: на ВолгаКалии подвели итоги первой номинации в Конкурсе профмастерства - 2026

Фото: Ирина СИМОНОВА

Его первыми участниками стали работники сильвинитовой обогатительной фабрики в номинации «Аппаратчики приготовления химических растворов». Специалисты продемонстрировали свои навыки на трех этапах испытаний, в которых проверялись теоретические знания, практические навыки и умение действовать в нестандартных ситуациях.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Первый этап включал в себя комплексное тестирование по пяти ключевым разделам, связанным с оборудованием, охраной труда, оказанием первой медицинской помощи и прочими важными аспектами профессии. Этот этап позволил участникам проверить свои базовые знания и подготовиться к решению практических задач.

Второй этап перенес участников в виртуальную реальность симулятора. Здесь, на высокотехнологичном оборудовании, имитирующем реальные производственные процессы, им предстояло пройти четыре стадии приготовления растворов, которые обеспечивают пылеподавление и препятствуют слеживанию при обработке продукта марки «Мелкий» перед складированием. Все элементы этой работы имели важное значение - от правильного выбора средств индивидуальной защиты до безупречного соблюдения технологической карты. Автоматическая система оценивала каждое действие участников, высчитывая конечную концентрацию раствора и определяя победителей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Самым серьезным испытанием стал третий этап. Участники продемонстрировали командную работу и профессионализм, перемещая раствор крахмала к емкости для приготовления. Один из аппаратчиков примерял на себя роль стропальщика, обеспечивая надежное крепление груза, в то время как другой управлял краном, аккуратно поднимая и перемещая тяжелый контейнер. Но и это было не все. Вторая часть задания потребовала от участников проявить смекалку и оперативность в условиях экстренной ситуации. Имитация аварии на фабрике заставила их оперативно внести корректировки в план работ и вернуть биг-бэг с крахмалом на прежнее место.

По итогам всех заданий третье место заняли аппаратчики приготовления химических растворов 4 разряда Светлана Евтушенко и Екатерина Маснюк, второе - аппаратчик приготовления химических растворов 4 разряда Наталья Шибанова, а победителем в номинации стала аппаратчик приготовления химических растворов 4 разряда Татьяна Шендрикова.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Проведение конкурса профессионального мастерства — это важный вклад в развитие кадрового потенциала ВолгаКалия. Соревнование стало настоящим праздником профессионализма, подтвердив высокий уровень подготовки наших сотрудников. Участники продемонстрировали не только глубокие теоретические знания, но и уверенное владение практическими навыками, а также умение действовать быстро и грамотно в нестандартных ситуациях». – подчеркнула начальник реагентного участка ЕвроХим-ВолгаКалия Наталия Кокорина.