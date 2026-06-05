Герман Греф: Предприниматели — основа экономики, а экономика — основа всего государства

Фото пресс-служба Сбербанка

Третий день Петербургского международного экономического форума по традиции открыл деловой завтрак Сбера. Тема этого года — «Стратегия развития: есть ли альтернативы?». Модератором выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Участниками делового завтрака стали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Государственной Думы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.

Встречу посвятили четырём ключевым вопросам, которые в первую очередь волнуют бизнес, рассказал Герман Греф. Это модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии.

Дискуссия стартовала с открытого вопроса для всех участников и зрителей мероприятия: «Что вы сегодня считаете главным барьером для роста вашего бизнеса?» Самые популярные ответы — высокие налоги и процентные ставки. В топ-5 также вошли падение спроса, регуляторика и административное давление, геополитика и санкции.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Несмотря на все сложности последних 10 лет наша экономика сумела вырасти более чем на 20%. Это очень значимый результат, учитывая обстоятельства, в которых ей приходилось развиваться. Но сейчас ряд резервов, которые двигали экономику вперёд, исчерпаны. Безработица находится на исторических минимумах. Загрузка мощностей — на очень высоком уровне. Производительность труда не растёт теми темпами, которые компенсировали бы эти факторы. Традиционная модель экономического роста подходит к исчерпанию. Встаёт вопрос: какой может быть модель экономического роста в будущем и что должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться?»

По мнению заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, ключевые риски для экономики сегодня — дефицит кадров, низкая производительность труда, изменение структуры бюджетных расходов и высокая инфляция. У правительства есть план структурных изменений в экономике, чтобы эти риски нивелировать, улучшить условия ведения бизнеса, запустить серьёзный структурный сдвиг в экономике и обеспечить её устойчивый рост.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Андрей Макаров подчеркнул: самое важное — отменить нерациональные законодательные акты и восстановить доверие к институту права собственности и судебной системе. Бизнес нужно освободить от оков избыточного регулирования, из-за которых каждый предприниматель заранее чувствует себя виноватым.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Именно предприниматели создают добавленную стоимость. Они и есть основа экономики, а экономика — основа всего государства. И эффективность этой экономики — это эффективность государства. Наше отношение к бизнесу, к тем людям, которые своим трудом ежедневно создают экономический фундамент нашего развития, очень важно. И чем меньше по размеру предприятие, тем больше мы должны уделять внимание его охране от административных барьеров и помогать ему стать устойчивой единицей функционирования экономики. Это изменение начинается из культурной трансформации отношения к предпринимателю».

Как отметил Герман Греф, больше всего вопросов бизнес сейчас задает к ключевой ставке. Ставка снизилась с 21 до 14,5%, но предприниматели пока не ощущают позитивных эффектов от её снижения.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Реальная ставка сегодня составляет 12%, что очень много. И бизнес считает это одним из главных препятствий для инвестиционной активности. Инвестиции уже упали на 14%. Где точка, чтобы нам не переохладить экономику? Ведь мы помним, что её запуск обходится значительно дороже, чем сам процесс охлаждения».

Денежно-кредитная политика ЦБ ровно такая, какая необходима для возвращения инфляции к целевому показателю в районе 4%, сообщил первый заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин. Пока инфляция находится в районе 4–5% в пересчёте на год. Однако ожидаемая инфляция существенно выше, а этот показатель важен для принятия решения о ключевой ставке.

Следующий вопрос залу звучал так: «Какую стратегию вы выбрали для своего бизнеса на следующие два года?» Ответы разделились: кто-то планирует рост, кто-то — сжатие и оптимизацию.

С точки зрения Алексея Мордашова, Председателя Совета директоров «Северстали», экономика уже переохлаждена, и это тормозит инвестиции. Все компании сокращают свои инвестиционные программы. Рынок труда тоже начинает охлаждаться.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что пришло время сделать экономический рост качественным, сбалансированным и стабильным. Важно, чтобы была низкая инфляция, низкие процентные ставки и возможность брать кредит. В условиях ограниченности ресурсов надо, чтобы каждый рубль бюджетных средств приносил до 10 рублей частных инвестиций.

Бизнес в России сейчас чувствует себя плохо, сообщил Роман Троценко, основатель холдинга «Корпорация АЕОН». Прежняя экспортно-ориентированная сырьевая модель, для которой чрезвычайно важны были соотношение обменных курсов и дешёвый кредит, в том числе с международных рынков, перестала работать. Нынешняя модель больше опирается на несырьевой внутренний спрос и требует повышения труда, но страна попала в демографическую ловушку. Надо пересобирать модель, чтобы она заработала.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня у бизнеса есть колоссальные возможности по повышению собственной конкурентоспособности с помощью новых технологий. И это даже не возможность, а необходимость. Цикл создания инноваций — это изобретение технологий и их применение. Нам нужно понять, как правительство планирует стимулировать оба этих этапа».

Технологии — это инструмент повышения производительности труда, и задача государства — стимулировать спрос на отечественные технологические решения, сказал заместитель Председателя Правительства РФ, руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. В России хорошие математики, но хромает переход из научного в промышленное. На этом и сосредоточены усилия правительства.

Мы умеем создавать продукты, но узким местом является их масштабирование, которое зависит от координации усилий, объяснил генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Главный вопрос сегодня — куда идти? Идти ли назад — к низким ставкам, слабому рублю, сырьевому экспорту? Вряд ли у нас есть желание вернуться туда. Идти ли нам в сторону провозглашения мнимой суверенизации и почивания на лаврах нашей суверенности? Или двигаться вперёд в развитии нашей инженерной школы, в создании новых технологий? Мне кажется, мы должны двигаться в эту сторону.

Российский бизнес проверен тяжелейшими, немыслимыми условиями ограничений и санкций. Ни одно государство в мире не было подвергнуто такому набору санкционных ограничений, которые увидела наша страна. При этом мы сохранили стабильность и более того — развитие. Это огромная заслуга нашего бизнеса и его взаимодействия с государством.

Хочу напомнить фразу нашего великого физика Сергея Петровича Капицы, который сказал, что будущее никогда не наступает само — оно складывается по кирпичикам теми, кто не ждёт милостей от природы. Аудитория нашего завтрака — именно такие люди, которые каждый день строят по кирпичику будущее нашей страны, будущее наших детей и будущее мира. Самое лучшее средство от принятия ошибочных решений — это жаркий спор и разные точки зрения, возможность высказать любую точку зрения и услышать чужую, какой бы неприятной она ни казалась на первый взгляд. Хочу всем пожелать построить много кирпичиков и пройти длинный путь до того, как мы встретимся на деловом завтраке Сбера через год».

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