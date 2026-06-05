Формула успеха: на ВолгаКалии подвели итоги конкурса профмастерства в номинации «Лаборант химического анализа»

Фото: Ирина СИМОНОВА

На этот раз лучших специалистов определяли среди лаборантов химического анализа. Соревнование включало три этапа: тестирование, решение кейсов и выполнение практической работы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Теоретический тест – первый этап, который позволил оценить фундаментальную подготовку участников: от основ общей химии и тонкостей аналитических методик до строгих правил техники безопасности и безупречного ведения лабораторной документации. Второй – как его называют, «кейсовый» тур - потребовал от конкурсантов не только знаний, но и внимательности. Они выступили в роли инспекторов, выискивая нарушения норм безопасности на предложенном изображении, а затем блеснули эрудицией, сопоставив лабораторную посуду с её сложными шифрами.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На практическом этапе соревнования в испытательном центре лаборанты продемонстрировали виртуозное владение методом кислотно-основного титрования. Перед ними стояла задача, требующая ювелирной точности: установить концентрацию соляной кислоты, используя в качестве эталона десятиводный тетраборат натрия. Нужно было безошибочно рассчитать молярную массу эквивалента, приготовить раствор и выполнить титрование, строго следуя регламенту. Оценивалась каждая деталь: от безупречности арифметических расчётов до педантичного соблюдения техники безопасности.

По итогам трёх испытаний звание лучшего лаборанта химического анализа и заслуженное первое место завоевала Ирина Антонова. Второе место досталось Наталье Кашиной, а третья ступень пьедестала — Ларисе Лазаревой.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Состязание наглядно продемонстрировало высокий уровень подготовки специалистов, для которых точность, ответственность и глубокие знания являются неотъемлемой частью профессии. Теперь, вооружённые новыми знаниями и вдохновлённые успехом коллег, лаборанты химического анализа ЕвроХим-ВолгаКалия готовы к решению ещё более сложных аналитических задач.