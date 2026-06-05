АльфаБанк и «Ростелеком» подписали договоры факторинга и банковских гарантий

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) АльфаБанк и «Ростелеком» заключили два ключевых финансовых соглашения: договор факторинга на сумму 20 млрд руб. и предоставления банковских гарантий на сумму 11,5 млрд руб. Соглашения позволят расширить комплекс финансовых услуг для реализации масштабных проектов в рамках цифровизации экономики.

Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса АльфаБанка:

«Подписание соглашений подтверждает стратегическую важность нашего сотрудничества с “Ростелекомом” и демонстрирует готовность АльфаБанка предоставлять комплексные финансовые инструменты, способствующие развитию телекоммуникационной отрасли. Мы уверены, что они станут надежной опорой для реализации амбициозных проектов партнера».

Анна Трегубенкова, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Альфа-Банк выступает стратегическим партнером “Ростелекома” в значимых проектах. Расширение предоставляемой банком финансовой инфраструктуры будет важной составляющей в реализации собственных стратегических инициатив компании».

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