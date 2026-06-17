Весь берег в тухлой рыбе: массовая гибель рыбы произошла около плотины Волжской ГЭС

Массовый мор рыбы стал причиной проверки. Фото: Архив "КП".

В Волгоградской области произошел тревожный экологический инцидент: весь берег СНТ «Энергетик», что находится в непосредственной близости от Волжской ГЭС, оказался усыпан мертвыми тушками рыбы. Местные жители шокированы увиденным, а природоохранная прокуратура уже начала выяснять причины случившегося, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

Кадры с места происшествия быстро распространились в интернете. Автор видео, снятого на шлюзах, не скрывает своего потрясения, признаваясь, что никогда не видел такого огромного количества погибших водных обитателей.

- Весь берег в тухлой рыбе. Очень много рыбы выбросило на берег. Сейчас она начнет разлагаться, запах будет лютый. Не знаю, что с этим делать, но что-то, наверное, нужно сделать. Очень много рыбы, никогда столько не было, – эмоционально прокомментировал очевидец, выражая свою обеспокоенность.

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура немедленно отреагировала на поступившую информацию. Они организовали проверочные мероприятия, чтобы точно установить причины массовой гибели водных биоресурсов в районе СНТ «Энергетик». Прокуратура скоординировала работу всех уполномоченных органов, которые теперь проводят всестороннее расследование. Если проверка выявит нарушения экологического законодательства или чье-либо бездействие, виновных обязательно привлекут к ответственности.