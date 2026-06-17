Пожарные спасли 13 человек из горящего дома в Волгограде

Жильцов эвакуировали на улицу. Фото: ГУ МЧС по ВО.

Вечер 16 июня в Волгограде мог обернуться трагедией, но благодаря профессионализму пожарных двух жильцов спасли из огненной ловушки, а еще одиннадцать жителей дома эвакуировали в безопасное место. В Тракторозаводском районе Волгограда загорелась квартира на улице Менжинского, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Жильцы многоэтажки внезапно почувствовали едкий запах гари, а потом увидели дым. В одной из квартир вспыхнули домашние вещи. Огонь распространился на площади в 12 квадратных метров.

К счастью, сигнал о пожаре поступил оперативно. И уже через 8 минут к месту происшествия мчались спасатели. Пожарные не теряли ни секунды. Они действовали слаженно. Первым делом, конечно, нужно было спасти людей. Из задымленного подъезда вывели 13 жителей. Двоих человек, которые оказались в наибольшей опасности из-за сильного задымления, пожарные вывели на свежий воздух с помощью специальных спасательных устройств. Огонь вскоре потушили.

МЧС устанавливает причину возгорания.

После ликвидации огня спасатели провели профилактическую работу с жильцами дома. Они провели инструктаж для 28 человек, напомнив им о правилах пожарной безопасности, о том, как себя вести в случае возгорания, куда звонить и как эвакуироваться.

Помните: если вы вдруг увидели возгорание, незамедлительно сообщайте в экстренные службы по телефонам: 101 или 112.